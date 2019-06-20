Арестован мужчина, вымогавший деньги у матери убитой девочки

“Подонку, который хотел заработать деньги на человеческом горе, сегодня Ивановской судом избрана мера пресечения — арест. Если есть еще желающие к нему, welcome”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее жителю Николаева объявили о подозрении за попытку выманить деньги у матери пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Как сообщал УНН, при отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результ обыска полицейские обнаружили вероятное тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. После чего, Вячеслав Аброськин подтвердил, что полиция нашла тело девочки.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок. К поискам привлекли авиацию. Во время поисков Дарьи нашли свежую могилу. Поиски пропавшей продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.