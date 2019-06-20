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Арестован мужчина, вымогавший деньги у матери убитой девочки
20 июня 2019 | 09:04
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Мужчине, который хотел выманить деньги у матери ранее пропавшей, а ныне найденной мертвой Дарьи Лукьяненко, избрана мера пресечения - арест. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
“Подонку, который хотел заработать деньги на человеческом горе, сегодня Ивановской судом избрана мера пресечения — арест. Если есть еще желающие к нему, welcome”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее жителю Николаева объявили о подозрении за попытку выманить деньги у матери пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.
Как сообщал УНН, при отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результ обыска полицейские обнаружили вероятное тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. После чего, Вячеслав Аброськин подтвердил, что полиция нашла тело девочки.
Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок. К поискам привлекли авиацию. Во время поисков Дарьи нашли свежую могилу. Поиски пропавшей продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.
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