Наем не идет в Раду. Будет применять себя в правоохранительной сфере

21 июня 2019 | 11:37

Народный депутат Мустафа Найем решил не участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сам нардеп сообщил в своем Telegram.

"Я принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады. Объединения тех, с кем хотелось бы работать, не случилось - многие единомышленники идут в парламент по разным спискам. А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды - считаю неправильным. Мандат любой ценой мне не интересен", - объяснил он.

Найем отметил, что никуда не уходит и "будет искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях".