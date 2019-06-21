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Наем не идет в Раду. Будет применять себя в правоохранительной сфере
21 июня 2019 | 11:37
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Народный депутат Мустафа Найем решил не участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сам нардеп сообщил в своем Telegram.
"Я принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады. Объединения тех, с кем хотелось бы работать, не случилось - многие единомышленники идут в парламент по разным спискам. А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды - считаю неправильным. Мандат любой ценой мне не интересен", - объяснил он.
Найем отметил, что никуда не уходит и "будет искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях".
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