ТЕМА

ЕС может не признать росгражданство граждан Донбасса

21 июня 2019 | 11:56

распечатать        комментарии [0]       добавить в


ЕС будет отслеживать ситуацию в Донбассе и готов "в координации с международными партнерами" рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Республик российских паспортов. Об этом говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС в Брюсселе.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100