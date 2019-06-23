Компания гуляла с двух часов дня до двух ночи, употребляя алкогольные напитки во внушительных количествах. Отмечается, что дети пили наравне со взрослыми.

В итоге пьяного застолья двое выпускников сцепились с двумя другими. Те по мобильному телефону вызвали "помощь друзей" из Таврийска, а к выпускникам подоспело "подкрепление" от родителей. В результате во дворе кафе подрались 15 человек.

Двум людям - 17-летнему выпускнику и его отцу потребовалась медицинская помощь. При этом бывшему школьнику сломали нос и разбили голову.

В Каховском отделе Национальной полиции сообщили, что по факту нанесения легких телесных повреждений начато уголовное производство.

Напомним, что в США на выпускном вечере произошла стрельба, есть погибший.

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