Импортозамещение в китайской полупроводниковой отрасли буксует

Как сообщает издание Nikkei Asian Review, подобные действия властей США ставят под сомнение способность Китая к 2020 году на 40 % обеспечивать себя микропроцессорными компонентами локального происхождения. Следующим этапом «импортозамещения по-китайски» должно было стать увеличение этого показателя до 70 % к 2025 году. Представители китайской микропроцессорной промышленности на условиях анонимности выразили сомнение по поводу способности местных разработчиков продвигаться в создании современных процессоров без американского оборудования, программного обеспечения, материалов и технологий. Одними оборудованием и материалами, которые имеются в наличии в Китае, успех местной полупроводниковой отрасли не определяется, как считают эксперты.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

«Отечественных ресурсов» в китайской микропроцессорной отрасли используется не более 15 %, по словам представителей TrendForce. Современная международная кооперация слишком сильна по своей структуре, чтобы отдельно взятое государство в сжатые сроки могло обеспечить себя всем необходимым для создания конкурентоспособных процессоров.

Как признают китайские производители серверного оборудования, процессоры местной разработки уступают изделиям Intel как по быстродействию, так и по надёжности. Предприятия финансового сектора избегают покупки серверов на базе китайских процессоров, поскольку для них стабильность работы информационных систем является высочайшим приоритетом.

По сведениям IC Insights, на долю китайского производства полупроводниковых изделий в 2018 году приходилось не более 15 % национального валового продукта. По прогнозам, эта доля превысит 20 % только к 2023 году, а с последствиями американских санкций Китаю приходится иметь дело уже сейчас.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Темпы роста экономических показателей китайских разработчиков процессоров впервые с 2014 года могут не выйти на рубеж 20 процентов. Для высокопроизводительных серверов китайские клиенты продолжают использовать импортные процессоры, поскольку разработки китайских компаний не только уступают зарубежным по быстродействию, но и оказываются на 50 % дороже, как минимум. В свою очередь, китайские разработчики процессоров жалуются на низкий спрос, который не позволяет им увеличить объёмы производства ради снижения себестоимости продукции, а также расширить круг клиентов, чтобы ускорить совершенствование своих разработок по отзывам реальных пользователей.

Разорвать этот порочный круг попытаются китайские власти, которые будут собственным примером демонстрировать китайским компаниям необходимость покупки отечественных процессоров. Последние будут закупаться для государственных нужд, косвенным образом стимулируя спрос со стороны частных китайских компаний.