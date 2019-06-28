Гонтарева утверждает, что ей постоянно угрожает Коломойский

28 июня 2019 | 08:35

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая сейчас находится в Лондоне, заявила, что возвращение экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского в Украину — плохо для нее лично и для страны. Такое заявление она сделала в интервью Громадському и BBC Украина.

“Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему”, — отметила она.

Гонтарева рассказала, что до национализации ПриватБанка встречалась с Коломойским примерно 20 раз. Последний раз — в ночь перед национализацией ПриватБанка (декабрь 2016 года)