ТЕМА

Путин оценил отравление Скрипалей в пять копеек

27 июня 2019 | 18:39

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История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек. Об этом в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times заявил президент России Владимир Путин.


"Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек, - отметил российский лидер. - Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга <...> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".



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