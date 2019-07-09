Внимание: вас облучают!

09 июля 2019 | 08:36 , Олег Ельцов. ТЕМА

Тема облучения была актуальна во все времена, а уж сегодня, с распространением беспроводных сетей – и подавно. Дабы раскрыть ее во всем многообразии, потребуются усилия полка научных сотрудников и батальона журналистов. Мы выбрали для себя посильную задачу, решив ответить на один насущный вопрос: насколько опасна для здоровья передающая вышка оператора мобильной связи, установленная, предположим, на крыше учебного заведения – прямо над студенческой аудиторией.

В свое время автору довелось потрудиться в многочисленных редакциях, которые раньше привлекали сонмы психически нездоровых читателей. Большая часть общалась с журналистами посредством писем – олдскульных, в конвертах с марками «Почта СССР». Они заваливали отделы писем идиотскими заметками, кроссвордами и своими опусами на тему инопланетян, происков спецслужб и всемирных заговоров. Наиболее настойчивые умалишенные, не утратившие способность читать и, что самое ужасное – писать, не тратились на конверт с яркими марками. Они прямиком шли в редакцию, неведомым путем минуя вахтерские кордоны.

Безрезультатно заглянув в приемную главреда, поскитавшись по кабинетам спорта, писем, рабочей молодежи и даже проникнув к ответсеку, назойливые личности неведомыми путями добирались до моей скромной коморки. Я знал все их истории наизусть и мог закончить любую из этих историй. Но, увы, такие истории не имеют конца. Это - нескончаемая череда внешне логичных фраз о том, как их пытаются похитить инопланетяне, как за ними следят западные спецслужбы и облучают – это было самым ужасным в их рассказах – облучают сотрудники отечественной спецслужбы. Годы общения с посетителями, которых нигде не ждут, научил меня если не переубеждать их, то по крайней мере вынуждать покинуть мой кабинет по собственной воле, без всякого физического принуждения.

С тех давних пор я усвоил, что мир полон умалишенных, а дальнейшие наблюдения лишь подтвердили это. Но среди множества признаков психического недуга, как-то: смена автомобилей каждые два года, покупка кожаной сумочки именитого бренда за тысячу долларов, равно как и приобретение на рынке ее подделки за десять долларов; а еще – отдых на курортах Египта, участие в гей-парадах и против их проведения; просмотры ток-шоу и чтение ленты новостей; увлеченность телесериалами и походы на шоу «95 квартала», попытки понять что хотел сказать новоиспеченный президент и споры вокруг того, у которого из кандидатов лучше анализы; борьба с продажей пластиковых пакетов в стране, где ртутные лампы выбрасывают просто в полях и попытки побороть коррупцию в милиции путем ее переименования и замены толстых гаишников на худых… Среди всех этих явных симптомов психической ущербности главным неоспоримым проявлением психического недуга для меня оставалась вера людей в великую и смертоносную силу облучения всех диапазонов частот.

Однако, с годами, в течение которых мир охватила революция беспроводной передачи данных, я отчасти пересмотрел свои взгляды. Нет, безумие этого мира я не поставил под сомнение. Но и вопрос облучения начал беспокоить меня, как и многих с виду здоровых сограждан, все больше. Это поначалу вызвало беспокойство о собственном психическом здоровье. Но нескольких медицинских светил определенной специализации успокоили, заверив, что у меня есть еще в запасе некий срок полноценной работы психики, а ухудшение памяти, старческая деменция, неразборчивая речь и прочие недуги пока впереди.

Кажется, моя вступительная часть к тексту, не касающемуся аспектов старческого маразма, несколько затянулась. Вволю надругавшись над канонами окончательно умершей журналистики, наконец перехожу к делу. Итак, исследуем проблему облучения.

Правильнее будет сформулировать тему стать так: влияние излучения ретранслятора мобильной связи на здоровье при условиях близкого его расположения к месту длительного нахождения людей. Согласитесь: не меня одного беспокоит этот вопрос, и это беспокойство вполне естественно и не является свидетельством психического расстройства, а может лишь совпасть с ним по времени, не имея причинно-следственных связей.

Итак, рассмотрим жизненный пример. На крыше учебного заведения расположена вышка оператора мобильной связи. А прямо под ней, на верхнем этаже здания, расположена учебная аудитория. Вопрос: как долго проживут студенты и преподаватели, ежедневно просиживающие под вышкой часами?

Ответ мы начнем не с технических условий работы самой вышки, а с описания мощности радиочастотного излучения в аудитории от телефонов студентов и преподавателей.

В студенческой аудитории средних размеров, допустим 10х20 метров, одновременно работают до пары сотен смартфонов. У каждого из них максимальная излучаемая мощность такова: для стандарта GSM-900 — 2 Вт, GSM-1800 — 1 Вт, у более новых типа 3G/4G она ниже. Итого, грубо имеем 100 устройств по 1 Вт на расстоянии менее 10 метров до человека, сидящего в центре аудитории. Кроме этого, у нашего подопытного человека еще есть собственный передатчик-смартфон с усредненной мощностью 1 Вт, который работает под самым его ухом.

Плотность мощности радиоизлучения падает пропорционально квадрату расстояния от излучателя. Таким образом, человек в центре аудитории получает примерно 1/4-1/6 Вт от собственного смартфона и суммарно порядка 1 Вт от чужих смартфонов в аудитории. Понятно, что они не работают все одновременно, передатчики не включены постоянно. Но в целом ситуация выглядит примерно так, как мы описали.

Итак. картина с собственными телефонами студентов и преподавателей в целом изучили. То есть, имеем довольно плотный электромагнитный фон от смартфонов. Добавим к нему еще излучение пары Wi-Fi передатчиков. Безрадостная картина для тех, кто теряет сон при мысли о всепроникающем радиоизлучении, убивающем все живое. При этом никто сильно не переживает, не правда ли?..

Теперь обратим наши взоры к соте мобильного оператора на крыше. Там более сложная картина, мощность на излучателе измеряется достаточно замысловато, и мы не станем вдаваться в технические тонкости. Ключевой момент вот в чем. Предположим, у соты есть два излучателя: один «светит» на север, второй на юг. Если смотреть сверху, то диаграмма направленности (и распределения мощности сигнала) будет выглядеть как восьмерка: северный излучатель кроет верхний бублик восьмерки, южный кроет нижний.

Мало того, что мощность одного излучателя сама по себе не так уж велика и сравнима с мощностью передатчиков нескольких мобилок. Впридачу, 99.9% мощности северного излучателя уходит в верхний по карте "бублик" восьмерки. К тому же его диаметр довольно велик - это километры. Мощность южного излучателя соответственно уходит в нижний "бублик" восьмерки диаграммы направленности.

Представим худший вариант: студент и аудитория, в которой он находится, расположены прямо под сотой, то есть в точке, где два бублика восьмерки соприкасаются. В таком случае туда попадает около 0.2% от мощности излучения обоих передатчиков. И это мы принимаем худшие условия из возможных.

Тут будет уместна аналогия восьмерки диаграммы направленности соты с распределением света под фонарным столбом. Как известно, самое темное место - прямо под фонарем: светильник, установленный на фонаре, освещает местность вокруг, а основание его столба практически не освещено. Поэтому находиться под станцией ретранслятора даже безопаснее, чем на некотором расстоянии от нее.

Таким образом, можно смело утверждать, что ретранслятор над аудиторией дает фон, на порядки меньший, нежели суммарный фон всех смартфонов в аудитории, который воздействует на усредненного студента. А уж его персональный смартфон на порядки сильнее воздействут на владельца, нежели и остальные смартфоны, и вышка ретранслятора. Таким образом, излучение вышки дает крайне незначительный вклад в общую картину радиоизлучения. Ее уровень не выходит за рамки погрешности измерения такого фона в аудитории.

На этом можно закончить наш кратки курс по воздействию излучения устройств мобильной связи на современного человека. Но, возможно, вам мучительно больно покидать секту свидетелей умертвляющего воздействия радиоизлучения на вашу персону. В таком случаем предоставляем глубоковерущим гуманитариям пошаговую инструкцию избавления от мучительной фобии.

Оператор мобильной связи, поставивший соту на крыше здания, заключает договор с тем, на чьем балансе стоит это здание. Смело направляемся к владельцу здания и узнаем, кто эксплуатирует соту (и платит за аренду места на крыше). Далее, обращаемся к эксплуатанту соты с требованием предоставить документацию о соответствии излучений санитарным нормам и правилам. Естественно, не верим ни слову написанного в полученном документе. По этой причине отправляемся в Институт гигиены, расположенный в Киеве на метро «Черниговская», известный также как "Институт Марзеева". В институте находим «Лабораторию Думанского», которая проводит такого рода измерения и экспертизы. Обращаемся туда, проводим замеры. Получаем акты, успокаиваемся.

Надеюсь, мне удалось вас убедить в том, что облучением ретрансляторной вышки нас не прошибешь. Ну а если вы останетесь при своем мнении, то тут вам помогут не инженеры, а медицинские работники.