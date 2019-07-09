ТЕМА

Зустріч Трампа і Зеленського може відбутися у серпні-вересні - посол України у США

09 июля 2019 | 08:47

распечатать        комментарии [0]       добавить в

На цьому тижні представники команди українського президента Володимира Зеленського прибудуть до столиці США - Вашингтона, щоб спільно з посольством України підготувати зустріч лідерів двох країн. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий в ефірі Голосу Америки, передає УНН.


“Ми працюємо над цим. Цього тижня, ви побачите, приїдуть (до Вашингтона — ред.) представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати, аби визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців”, — розповів Чалий. На запитання інтерв’юєра він додав, що “у серпні-вересні візит має бути повністю підготовлений”.

Зокрема, посол спростував припущення, які лунали останнім часом в Україні, а саме про те, що США чекають, а президент “не їде, бо не може знайти часу”.

“Ні президенту Зеленському, ні Україні, ні Сполученим Штатам не потрібна картинка, просто картинка двох президентів. Вони між собою знайдуть хімію. Вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша річ — який буде зміст”, — заявив дипломат.

Чалий додав, що в українському посольстві провадиться інтенсивна робота з підготовки змісту зустрічі двох президентів.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Перехожі розглядають картонну фігуру мера Києва Леоніда Черновецького у скафандрі під час акції протесту ПП Велика Україна біля Київради в Києві в четвер, 28 грудня 2006 р. ПП Велика Україна вимагає проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Черновецького та Київради. Фото Сергія Светлицького

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100