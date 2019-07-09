Зустріч Трампа і Зеленського може відбутися у серпні-вересні - посол України у США

09 июля 2019 | 08:47

На цьому тижні представники команди українського президента Володимира Зеленського прибудуть до столиці США - Вашингтона, щоб спільно з посольством України підготувати зустріч лідерів двох країн. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий в ефірі Голосу Америки, передає УНН.

“Ми працюємо над цим. Цього тижня, ви побачите, приїдуть (до Вашингтона — ред.) представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати, аби визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців”, — розповів Чалий. На запитання інтерв’юєра він додав, що “у серпні-вересні візит має бути повністю підготовлений”.

Зокрема, посол спростував припущення, які лунали останнім часом в Україні, а саме про те, що США чекають, а президент “не їде, бо не може знайти часу”.

“Ні президенту Зеленському, ні Україні, ні Сполученим Штатам не потрібна картинка, просто картинка двох президентів. Вони між собою знайдуть хімію. Вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша річ — який буде зміст”, — заявив дипломат.

Чалий додав, що в українському посольстві провадиться інтенсивна робота з підготовки змісту зустрічі двох президентів.