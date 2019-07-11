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ВУ США изъяли 20 тонн кокаина на миллиард
11 июля 2019 | 08:59
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Федеральная прокуратура в Филадельфии захватила контейнеровоз, эксплуатируемый средиземноморской судоходной компанией, спустя несколько недель после того, как власти обнаружили на судне кокаин на сумму более 1 млрд. долларов, что стало одной из крупнейших партий наркотиков в американской истории, передает Markets Insider.
Отмечается, что таможня и пограничная служба США захватили судно 4 июля, когда страна праздновала День независимости. Судно принадлежит клиентским активам в морской стратегии, предложенной JPMorgan Asset Management, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Он управляется швейцарским MSC.
Кроме того, 17 июня пограничники обнаружили 39 525 фунтов кокаина, спрятанных в нескольких контейнерах на MSC Gayane в морском порту Филадельфия. Уличная стоимость наркотиков оценивалась примерно в 1,3 миллиарда долларов, что стало крупнейшим изъятием кокаина агентством.
"Захват такого массивного судна сложен и беспрецедентен - но он уместен, поскольку обстоятельства здесь также беспрецедентны. Мы нашли около 20 тонн кокаина, спрятанного на этом корабле", - заявил американский прокурор Уильям МакСвейн.
По данным "Службы внутренней безопасности", по меньшей мере полдюжины членов экипажа были арестованы, и расследование продолжается. Обвинения включали в себя заговор с целью перевозки кокаина на борту корабля.
Gayane плавал под флагом Либерии и ранее путешествовал через Багамские острова и несколько стран Южной Америки, согласно онлайн-трекера судов.
JPMorgan отказался от комментариев.
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