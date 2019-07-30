Большое нашествие маленьких частиц: почему все говорят о микропластике и что нужно о нем знать

С тех пор, как в 1940-х годах началось массовое производство пластмасс, микропластическое загрязнение морской среды стало растущей проблемой.

Согласно данным отчета Plastics Europe (2018) , за 2017 год во всем мире было произведено более 348 тонн пластика — и это устрашающее число с каждым годом увеличивается. Параллельно с этим растет и количество микропластика, выбрасываемого в окружающую среду и загрязняющего все на своем пути.

Что такое микропластик?

К микропластику относят маленькие частички пластика, однако у каждого свое понимание слова «маленький». Так, например, одни считают микропластиком любой пластик меньше 10 мм, а другие — меньше 1 мм.

Международного законодательно закрепленного термина, как ни странно, нет, и это очень усложняет сбор информации и статистики по этой теме. Неофициальный общепринятый размер микропластика оказался где-то посередине — то есть все, что меньше 5 мм. ( Barnes et al., 2009 , Betts, 2008).

Микропластик может быть как первичным (который изначально создавался как крошечные частички, например, блестки) или вторичным (который когда-то был «большим» пластиком, а потом распался на микрочастицы и стал микропластиком, например, пластиковый пакет) (Ryan et al., 2009, Thompson et al., 2004).

Микропластик бывает совершенно различных форм и размеров, от круглых «сфер» в скрабах, до волокон синтетических тканей.

Какие главные источники загрязнения?

Информация по каждому региону варьируется. Но если обобщить данные мировых и региональных отчетов, вот топ-5 источников первичного микропластика: волокна после стирки синтетических тканей, остатки автомобильных шин, краски, пластиковые пеллеты (маленькие гранулы, используемые в производстве) и дорожная разметка ( Plastics Europe, 2018 ), ( IUCN, 2017 ).

98% первичного микропластика поступает в Мировой океан с суши . В общей сложности он составляет от 15% до 31% всего микропластика в океане.

Остальные 69-85% оказываются в Мировом океане в результате разложения пластика, который неправильно утилизируется.

Источником вторичного микропластика является разложение больших пластиковых объектов: пакетов, рыболовных сетей, пластикового мусора. Он составляет от 69-81% всего микропластика в океане.

Как микропластик загрязняет окружающую среду?

Все источники микропластика оказываются в Мировом океане через воду. Дороги с частичками шин омывает дождем или моют коммунальные службы — вода с микропластиком попадает на землю у дороги, а затем и в грунтовые воды, которые в свою очередь рано или поздно оказываются в пресных и морских водах. Флисовая куртка в момент стирки в стиральной машине «сбрасывает» около 2000 частиц микропластика в виде волокон. Про острова пластикового мусора в Мировом океане и говорить нечего! Все пластиковые микрочастицы рано или поздно оказываются в пресных и морских водоемах.

В воде куча микропластика и он повсюду, мы поняли. Но чем конкретно он плох?

Во-первых, морские жители нашей планеты оказываются первым звеном в цепочке жертв.

Согласно отчету ООН , микропластик присутствует во всех морских средах обитания,от поверхности океана до морского дна, и доступен для каждого уровня пищевой цепочки — от первичных организмов до более высоких трофических уровней. За 2016 год было задокументировано более 800 видов животных, зараженных пластиком при проглатывании или запутывании — на 69% больше, чем в обзоре 1977 года, в котором оценивалось только 247 загрязненных видов.

Все — от планктона до морских птиц — неосознанно едят микропластик, так как избежать его в водной среде невозможно. По данным исследования ученых NUI Galway, он был обнаружен в 73% глубоководных рыб атлантического океана.

Употребляя в пищу любые морепродукты, мы неизбежно едим и микропластик.

Исследование 2018 года показало наличие микропластика во всех мидиях, продаваемых в английских супермаркетах, а ведь эти моллюски вылавливаются по всему миру. Также интересно то, что в полуприготовленных мидиях наличие микропластика значительно выше, чем в свежих. Половина найденых частиц была определена как полиэстер, полипропилен и полиэтилен.

Окей, не будем есть морепродукты. Проблема решена?

Увы, но нет. Частицы микропластика были найдены в веществе, от которого мы не можем отказаться — воде.

В 2018 году ученые Майсон, Велч и Нератко протестировали 259 бутылок питьевой воды из девяти разных стран и обнаружили частички микропластика в 93% случаев. В среднем в одном литре бутылированной воды содержится около 10 частиц микропластика размером >100 мкм и 325 частичек так называемого нанопластика размером 6,5–100 мкм.

Данные также предполагают, что загрязнение (по крайней мере, частично) исходит от упаковки и/или самого процесса розлива.

Вода из-под крана, как вы могли догадаться, немногим лучше. Эксклюзивное исследование ORB Media обнаружило частички микропластика и в питьевой воде дорогого лондонского клуба, и в туристическом центре Капитолия в Вашингтоне.

Что насчет фильтрованной воды?

Данные по фильтрованной воде России мы, к сожалению не смогли найти — скорее всего, из-за дороговизны анализов и низкой приоритетности проблемы. Однако в январе 2019 года были взяты анализы воды из Ладожского озера —и микропластик там, разумеется, тоже нашли.

Хотя он был обнаружен в меньшей концентрации, чем в среднем по миру, ученые все же предположили , что наночастиц меньше одного микрона в питьевой воде значительно больше, «и именно эти частицы, скорее всего, не задерживаются очистными сооружениями „Водоканала“ и оказываются в водопроводной воде, которую пьют петербуржцы».

Правда ли, что еще один популярный источник микропластика — соль?

Более того, результаты анализа соли еще более пугающие, чем воды и морепродуктов. Шесть ( 1 ) различных исследований магазинной соли по всему миру обнаружили наличие микропластика в 100% проанализированных образцах.

1 Iñiguez et al. (2017)

Seth and Shriwastav (2018)

Yang et al. (2015)

Gundogdu (2018)

Kosuth et al. (2018)

Renzi and Blašković (2018)

Два других исследования ( Karami et al., 2017 и Kim et al.,2018 ) нашли микропластик в 88% и 92% образцов соли соответственно.

В основном анализировалась морская соль, но и в каменной и озерной микропластик тоже был обнаружен. Прославленная гималайская соль (был проанализирован один бренд) также содержала 367 частичек микропластика на килограмм. А вот в белорусской каменной соли (также один бренд) их обнаружили лишь восемь.

Потенциальный микропластик был также найден в меде, сахаре и пиве.

Чем опасен микропластик для человека?

Из всего описанного выше можно с уверенностью сказать, что в организме каждого из нас микропластик уже есть в большем или меньшем количестве. Но есть и хорошие новости:

Около 90% проглоченного человеком микропластика выводится экскреторной системой организма через фекалии. Помните новость о найденом микропластике в восьми из восьми образцов стула человека? Это как раз об этом.

Однако эпителий стенки кишечника не образует непроницаемого барьера для наночастиц. Поэтому особое беспокойство в отношении наночастиц вызывает их способность проникать через эпителий кишечника, что приводит к системному воздействию.

Справедливости ради, надо заметить, что большинство данных были получены с большим разнообразием наночастиц, а не конкретно с нанопластиком.

Другое исследование in vitro показывает, что положительно заряженные частицы нанопластика могут нарушать усвоение железа в кишечнике.

В дополнение к этим изученным эффектам можно ожидать, что микро- и нанопластик, скорее всего, будет взаимодействовать с иммунной системой — в частности, потому, что он может поглощаться фагоцитирующими клетками. В исследовании на мидиях (M. galloprovincialis) было описано снижение фагоцитарной активности, вызванное нанопластиками (Canesi et al., 2015), но исследования на других видах отсутствуют.

Несмотря на то, что ни нанопластики, ни микропластики не относятся к категории химических веществ, в конечном итоге они могут иметь сходные последствия для здоровья с участием иммунной системы, в зависимости от количества материала, который получает доступ к иммунной системе.

Что в итоге?

К сожалению, недостаток информации по влиянию микропластика на человеческий организм не дает нам точно определить, насколько он опасен. Но есть несколько важных фактов, которые важно знать и помнить:

Микропластик — результат деятельности человека. Мы — причина катастрофы. Каждый год количество первичного и вторичного микропластика только увеличивается.

Наиболее пострадавшими от микропластика видами являются морские животные и морские птицы.

Человек, как правило, поглощает микропластик, употребляя в пищу морепродукты (особенно мидии), соль, воду. Следы потенциального микропластика были также обнаружены в пиве, меде и сахаре.

Влияние микро и нано-пластика на организм человека в точности неизвестно, но потенциальный вред может быть связан с усвоением железа и нарушением работы иммунной системы.

К сожалению, полностью избавиться от микропластика почти невозможно. Его наличие в соли и воде, а также сложность и дороговизна тестов сильно усложняет процесс. Впрочем, на основании всех исследований, использованных в этой статье, можно вывести некоторые рекомендации для снижения потенциального употребления микропластика.

Что я могу сделать?

Уменьшите индивидуальный выброс микропластика в окружающую среду: реже стирайте и не покупайте одежду из синтетических тканей, откажитесь от использования средств бытовой химии и косметики с микропластиком, отдавайте пластиковые отходы на переработку.

Ограничьте употребление морепродуктов и мидий в особенности.

Инвестируйте в фильтр для воды, который очищает от самых маленьких частиц микропластика и старайтесь не пить бутилированную воду.

Не используйте морскую соль. Несмотря на то, что в каменной соли микропластик тоже нашли, его содержание там в целом все же меньше .

Истоичник: Ливджернал