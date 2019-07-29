Мир без России? 29 июля 2019 | 08:23 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Весной 1999 года американский советолог и спецслужбист Томас Грэм дал прогноз, какой станет Россия в начале XXI века. Он предугадал, что «новая Россия» пойдёт по пути реваншизма и что такая, стремящаяся всю свою историю к децентрализации страна, может сохраниться только при абсолютизме. Грэм верно прогнозировал, что следующий президент России будет фигурой прагматической и деидеологизированной. Такое государство изберёт путь агрессивного вмешательства в процессы принятия экономических решений и возьмёт под более жёсткий контроль связи с внешним миром. Однако Грэм считал, что это «возрождение» России будет кратким, и страна всё равно скатится в разряд стран среднего ранга. И далее спецслужбист обтекаемо завершает прогноз, намекая на распад: «Нам следует серьёзно и систематически думать о возможности мира без России».



Томас Грэм – представитель старой школы советологии. В 1972 году он закончил Йельский университет со специализацией по истории России. Прекрасно говорит по-русски. В 1984 году, в разгар наступления команды Рейгана на СССР, поступает в Госдеп на советское направление. С приходом к власти президента Джорджа Буша-мл. становится его специальным помощником по России, затем – старшим директором Совета национальной безопасности. С 2008 года – управляющий директор компании одного из лучших советологов Америки Генри Киссинджера Kissinger Associates.











(Томас Грэм)



+++ Весной 1999 года Грэм написал статью «Мир без России?» (она вышла летом того же года). Отмечу, что это было время, когда ещё внутри России не было ясно, кто станет преемником Ельцина, и какую стратегию развития выберет страна. Однако Грэм довольно верно обрисовал Россию даже наших дней, а также дал прогноз, что станет с РФ при закате её политики реваншизма. Мы приводим русский перевод статьи Грэма с сокращениями.(Томас Грэм)+++



В отличие от президентских выборов 1996 г., выборы 2000 г., вероятно, выиграет прагматический коалиционный лидер, а не идеолог (кампания по переизбранию Ельцина на второй срок строилась как идеологический выбор между прошлым и будущим). Два идеолога из числа участников будущей гонки - Зюганов и Явлинский - имеют мало шансов на победу из-за неспособности выйти за пределы ядра своих твердых сторонников и привлечь к себе политический центр.

Катастрофическое ухудшение социально-экономического положения почти дискредитировало всю правящую элиту - от антизападных коммунистов и ультранационалистов до прозападных демократов - и расчистит поле для нового харизматического лидера.

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Основная проблема следующего десятилетия заключается для России в том, произойдет ли в стране концентрация власти, и если да, то где. Вообще говоря, существуют три возможности: 1) власть продолжает разрушаться, 2) власть вновь сосредотачивается в Москве (или, что менее вероятно, в другом центре), 3) власть сосредотачивается в нескольких регионах.

Если власть и далее будет распыляться, Россия окажется на пути превращения в «неудавшееся государство», то есть государство неэффективное, неспособное выполнять свои основные функции, такие, как оборона, поддержание внутреннего порядка, денежное обращение, сбор налогов и перераспределение доходов, обеспечение минимальных социальных стандартов. Это исход не самый вероятный, но требующий внимательного рассмотрения ввиду тех вызовов, перед лицом которых он поставит США и весь мир (об этом ниже).



Если власть сосредоточится в Москве или каком-нибудь другом центре, Россия повторит ту модель своего исторического развития, которая имела место на протяжении последних 400 лет: период централизации сменяется периодом слабости, неустойчивости и хаоса. Исторически процесс централизации был в значительной степени ответом на внешнюю угрозу и всегда усиливал элементы авторитаризма в политической системе. Вероятно, так будет и теперь. В такой огромной и разнообразной в географическом, экономическом и культурном отношении стране, как Россия, то есть в стране, обнаруживающей склонность к децентрализованной форме правления, оборона от внешнего врага - единственное возможное оправдание существования жёсткого, унитарного государства.

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+++ Несмотря на разрушение государственной власти и на слабость центрального правительства, в Москве сосредоточено больше рычагов воздействия, чем где-либо в России. Москва остаётся транспортным и коммуникационным центром страны, центром её духовной жизни. Московские элиты господствуют в экономике России; до 80% капиталов страны находится в Москве. Неустройство и разобщённость, наблюдавшиеся в Москве, порождали региональную автономию, и если дисциплина на местном уровне упрочится, это изменит баланс власти - причём не в пользу регионов. Кто бы ни взял на себя задачу централизации, первым его делом будет объединить и дисциплинировать московские элиты, и лишь после этого можно будет переходить к восстановлению прерогатив Москвы по всей стране. Потребуются несколько лет и, наверное, крупномасштабное насилие, чтобы справиться с подобной работой.+++



Более авторитарному государству придется расходовать больше ресурсов на военные нужды и на поддержание безопасности, что сократит столь необходимые инвестиции в экономическую инфраструктуру и в создание новых производств. Это, в свою очередь, замедлит темпы восстановления страны, хотя и не сделает его невозможным. К тому же такое государство может избрать путь агрессивного вмешательства в процессы принятия экономических решений и взять под более жёсткий контроль связи с внешним миром - по примеру прежних правительств России. Подобные шаги уменьшат вероятность устойчивого роста экономики и уверенной модернизации страны - прежде всего потому, что для того и другого Россия нуждается в притоке денег и технологий из-за рубежа.

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Сосредоточение власти в нескольких регионах вне Москвы будет означать радикальный разрыв с традицией русской истории, что откроет возможность построения полноценной федерации - и, вероятно, даст больше надежд на уверенный экономический рост. Среди регионов в ходе этого процесса выявятся победители и побеждённые, но пример регионов-победителей, очевидно, будет убедителен для остальных, и со временем рост экономики начнётся по всей стране.



Если окажется, что Россия возрождается таким путем, который гарантирует регионам значительную автономию и предоставляет им ощутимые экономические блага, то не исключено, что многие из регионов сопредельных стран попытаются войти в ее состав. Это в первую очередь относится к Белоруссии, Восточной Украине и Северному Казахстану, которые в историческом, этническом и культурном отношении связаны с Россией. Подобная федерация может создать процветающую экономику.

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Россия в состоянии упадка будет склонна вносить осложнения в мировые дела - просто ради того, чтобы продемонстрировать свою значимость, независимо от того, какие это будет иметь последствия для неё самой. Именно такая Россия может с наибольшей вероятностью поддержать существующие в мире преступные режимы или использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы воспрепятствовать американским предложениям.



Превращение России в неудавшееся государство может оказаться весьма обременительным ещё и потому, что в таком случае она будет потеряна как держава, с участием которой можно сбалансировать усиливающееся влияние Китая в Восточной Азии, стабилизировать ситуацию в Средней Азии, консолидировать Европу и уравновесить её становление как мировой силы.





Крушение мощи России на Дальнем Востоке откроет Китаю беспрепятственный доступ к ресурсам этого региона или спровоцирует дестабилизирующую борьбу за них между Китаем, Японией, Южной Кореей и США. Сходным образом сильная Россия может способствовать стабильности в Средней Азии и в Каспийском бассейне, в частности, ограничивая амбиции Турции, Ирана, Пакистана и Китая.

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Сохранение тенденции к упадку России будет означать многочисленные сложности даже для Европы. Мощь России была важным фактором европейской интеграции и могла бы умерить амбиции ведущих государств Европы в будущем столетии, когда интеграция будет углубляться и подвигаться на восток. Кроме того, сильная Россия ограничивала бы напряжение соперничества между США и новой Европой до тех пор, пока последняя не выработает более устойчивую экономическую, политическую и внешнеполитическую идентичность. Трёхполюсная структура, включающая США, Европу и Россию, потенциально более устойчива, чем биполярная, состоящая только из США и Европы.

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Россия, однако, продолжит скатываться по наклонной плоскости к состоянию государства среднего ранга. Она бы уже стала таковым, если бы не её ядерные арсеналы. Несомненно, даже в качестве державы среднего или еще более низкого разряда Россия будет по-прежнему привлекать внимание ведущих стран мира вследствие своего стратегического положения, огромных природных ресурсов и обладания оружием массового поражения, а также технологиями и материалами, необходимыми для его производства. Однако - и здесь заключается коренное отличие от того, что было в последние 300 лет, - значение России во всё большей степени определяется занимаемой ею территорией, а не способностью Москвы мобилизовать ресурсы страны для того, чтобы использовать её мощь за рубежом.

И поэтому нам следует серьёзно и систематически думать о возможности мира без России. Толкователь



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