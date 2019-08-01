Сибирь в огне и в воде

01 августа 2019 | 10:18 , ТЕМА

Пока весь мир обсуждает миллионы гектаров горящей тайги, незамеченным остается второй тур наводнения там же. Сибирь вновь разделена на две части по реке Ия в Тулуне, совсем недавно пережившим жуткое наводнение. Вновь смытые мосты, затопленные дома… Власти эвакуируют жителей города Байкальск. На сто человек - два мешка макарон и качан капусты.

В Восточной Сибири льет четвертые сутки. Повторное наводнение, оползни. Федеральная автотрасса закрыта. На юге Байкала проезд разрешен только легковым автомобилям. МЧС перманентно расчищает железную дорогу. Существует опасность разрушения хранилища сточных вод Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Это повлечет невосполнимый урон экосистеме озера. В Байкальске автомобильный мост не выдержал паводок. Часть жителей Байкальска, а также других населённых пунктов вблизи Иркутска эвакуировали. Оставшиеся, лишившись самого необходимого, ожидают помощи на сопках.

Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Власти реагируют… как могут. Губернатор Амурской области Василий Орлов отказал жителям затопленного села Угловое, которые пережидают большую воду на сопке, в просьбе прислать им сигареты. Губернатор призвал «не допускать перегибов» и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым — продуктами и водой.



«Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем. Потому что в следующий раз, если мы, не дай бог, утонем, у нас на сопке полсела сидеть будет, ждать, когда им сигареты подвезут. На этом все, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить», — высказался губернатор на заседании.

Тем временем в Байкальске разразилась гуманитарная катастрофа. Вот что сообщает местное издание.

В полдень на реке Солзан были прорваны канализационные трубы. По требованию экологов, в городе отключено водоснабжение.

Население эвакуируют в школы. Однако в пунктах эвакуации нет ни воды, ни питания.

МЧС полностью игнорирует ситуацию, региональное правительство также не реагирует на происходящее в Байкальске. Эвакуация проводится силами муниципалитета.

Один из эвакуированных поделился с Бабром информацией:

"Сейчас на пункт за десять минут после открытия эвакуационного пункта в школе номер 12 уже прибыли более ста человек. Люди постоянно прибывают. Однако проблема в том, что ни на одном эвакуационном пункте нет ни еды, ни воды. В школе номер 12 два мешка макарон и один кочан капусты. А тут дети, старики."

Напомним, в городе Байкальске проживает около 13 тысяч человек. В городе фактически блокированы наводнением поселок Строитель и микрорайон Гагарина.