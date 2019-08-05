Украина - европейский Китай

05 августа 2019 | 09:07

Как развивалась экономика Украины за последние 5 лет и ее перспективы.

Объем территорий, разрыв производственных цепочек, бегство вкладчиков из банков в следствии революции и войны, вывод капитала из страны, истощение золотовалютных резервов и как следствие почти трехкратная девальвация национальной валюты- это то что происходило с Украиной в течении первых 3х лет крымского кризиса. Значительной заслугой, того что это скатывание вниз удалось остановить и Украина возобновила курсовую стабильность, а затем макроэкономическую стабильность , является масштабная помощь США .

Я имею ввиду не только 15 миллиардный кредит МВФ, который пополнил резервы Центробанка, упав с 18-ти млрд долларов практически до 0, когда государственное казначейство США давало прямую гарантию по дополнительным займам украинскому правительству на рынке облигаций ,за счет чего Украина имела возможность под 1,1 процент годовых. Хотя с ее кредитным рейтингом она не может занимать деньги ниже 9%.

Кстати, хотел сообщить аудитории, ровно 2 месяца назад, Украина успешно погасила этот займ и государственному казначейству США не придется за нас выполнять свои обязательства. Это была рука помощи, вовремя протянутая в сложную минуту, но которая не привела к потерям бюджета США .

Рост в Украине начался стремительно и продолжается не менее стремительно.

Наша группа прогнозирует , что рост продолжится по такой траектории. А МВФ по пересмотренному прогнозу, который стал более оптимистичным прогнозирует , что он продолжится по такому прогнозу. Но это разница между хорошо и очень хорошо.

За счет чего происходит этот рост? Рост так называемого реального ВВП скромнее

Табличка по прогнозу нашего и МВФ, на все годы с прогнозом, где показывает, что за счет стабильного внешнего платёжного баланса, Украина получает дополнительный прирост стоимости своей экономики за счет удержания сильной гривны, девальвационный запас у нас трехкратный, это значит что даже по осторожному прогнозу через 2 года мы выходим а уровень докризисного ВВП





Многие спрашивают за счет чего это происходит? Мой ответ на вопрос- из-за сумасшедше высокого уровня образования населения Украины и сумасшедше высокой деловой и предпринимательской активности населения Украины .Хочу обратить внимание на важный фактор, это происходит без внешних инвестиций.

Это происходит не за счет официальных сбережений,

Это происходит за счет так называемых теневых сбережений

До сих пор, вам было сложно представить страну восточной Европы , где у каждого, включая нищего старика, находится в среднем 2 тыс долларов наличными дома на руках. Украина является именно такой страной, где лежит порядка 100 млрд долларов наличных.

Они являются драйвером роста. Они не дают населению при падении зарплат до фактически 200 долларов, менять образ жизни, потому что люди фактически «проедают» ранее накопленные сбережения , они не дали ценам на недвижимость упасть более чем на 20-25 процентов, в то время как ВВП и экономика упали в двое .

Почему ведут себя осторожно иностранные инвесторы? Понятно.

Вы живете в Вашингтоне, читаете вашингтонские газеты, если бы я читал ваши газеты, то я бы тоже ни копейки не вложил в Украину. Поднимите руки те, кто впервые слышит о том, что украинская экономика выросла в 1,5 раза за 3 года. Хотя если бы такая информация была хотя бы о любой стране Латинской Америки , то это было бы на первой полосе Wall street journal.

Вкладывать деньги в воюющие страны- это высоко рисковый тип инвестиций , но для тех, кто любит риск у меня есть еще 3 новости , в отношении дальнейшего тренда роста украинской экономики .

1)Мы одна из последних шести стран на Земле, которая еще не открыла свой рынок земли .В Украине находится четверть мировых запасов чернозема.

2)Мы последняя страна в Европе, которая юридически вошла, а де-факто не вошла в третий энергопакет Евросоюза . Представьте пятно на карте Европы размером с Францию, куда до сих пор не были допущены ни американские ни газовые трейдеры, где не существует NLG портов, терминалов по приемке сжиженного газа из Америки .Огромное пространство для инвестиций.

Менее двух процентов в моей стране занимает альтернативная энергетика ветровая и солнечная .Это стремительно развивающийся сектор, потому что правительство Украины как и правительство ЕС поддерживает искусственно высокий тариф на производимую из возобновляемых источников производимую электроэнергию.

Я хочу вам показать google map. Это специальный сервис, который показывает новые предприятия ,открытые в Украине только за последние 5 лет их более трёхсот, более 30 из них- это солнечные электростанции. Украина имеет абсолютно реальный прогноз роста сельского хозяйства до уровня 100 млн тонн зерновых за 5 лет .Еще 2 года назад это было 50, а сейчас это 70.

Об инвестиционных перспективах Украины я могу говорить долго, но скажу главное . Украина — это новый Китай. С тех пор как зарплаты в промышленности, в моей стране, упали с 500 до 200 долларов, квалификация рабочей силы не снизилась ни на один процент, поэтому как бы быстро не росли зарплаты, а они растут такими же темпами как и долларовый ВВП, в Украине будет выгодно производить все что угодно в ближайшие 7-10 лет. Украина это такой Китай, только имеющий границу с ЕС и общую зону свободной торговли с ней. Кстати для справки ,в Китае до сих пор можно производить все что угодно, только зарплаты там не 100 долларов в месяц а 750.

Автор: Михаил Кухар — Старший экономист Ukraine Economic Outlook