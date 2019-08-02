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лучший прогнозист Bloomberg вынес приговор рублю
02 августа 2019 | 09:14
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Аналитик, который ранее наиболее точно cпрогнозировал в опросе Bloomberg ралли рубля во втором квартале, сейчас настроен весьма пессимистично в отношении российской валюты.
Ярослав Косатый, валютный стратег крупнейшего банка Польши - PKO, отмечает, курс доллара вырастет примерно на 9% по отношению к рублю к концу года. Он объясняет это переходом Банка России к смягчению денежно-кредитной политики. Иностранные инвесторы, в ожидании снижения ставок вложились в ОФЗ. Однако ЦБ ожидает, что приток средств нерезидентов будут сокращаться, подвергая нацвалюту давлению, пишет Bloomberg.
"Снижение ставок ФРС не будет достаточным для удовлетворения ожиданий рынка в этом вопросе”, - сказал Косатый. "Негативное влияние снижения ставки российского Центрального банка на рубль будет преобладать над позитивным влиянием действий ФРС.”
После обвала 2018 года рубль продемонстрировал лучший в мире отскок в этом году. Доходность облигаций резко упала, поскольку более жесткие санкции США не смогли материализоваться, а рост аппетита к риску усилил интерес к рублю. Возврат иностранных инвесторов на рынок ОФЗ повысил долю нерезидентов до 30% к концу мая с 24,4% по состоянию на январь.
Косатый сделал неблагоприятный прогноз для рубля, учитывая мнения 19 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Его прогноз к концу 2019 года 69 руб. за доллар превышает консенсус-прогноз в 65 руб. и подразумевает снижение на 9,1% от внутридневного максимума валюты на прошлой неделе.
Есть и другие угрозы для рубля. Валюты развивающихся рынков могут в конечном итоге пострадать от американо-китайской торговой войны и хрупкости ситуации в еврозоне, несмотря на стимулы EЦБ. Возможность того, что ФРС будет более осторожной в снижении ставок, также ослабит поддержку валют развивающихся стран.
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