лучший прогнозист Bloomberg вынес приговор рублю

"Снижение ставок ФРС не будет достаточным для удовлетворения ожиданий рынка в этом вопросе”, - сказал Косатый. "Негативное влияние снижения ставки российского Центрального банка на рубль будет преобладать над позитивным влиянием действий ФРС.”

После обвала 2018 года рубль продемонстрировал лучший в мире отскок в этом году. Доходность облигаций резко упала, поскольку более жесткие санкции США не смогли материализоваться, а рост аппетита к риску усилил интерес к рублю. Возврат иностранных инвесторов на рынок ОФЗ повысил долю нерезидентов до 30% к концу мая с 24,4% по состоянию на январь.

Косатый сделал неблагоприятный прогноз для рубля, учитывая мнения 19 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Его прогноз к концу 2019 года 69 руб. за доллар превышает консенсус-прогноз в 65 руб. и подразумевает снижение на 9,1% от внутридневного максимума валюты на прошлой неделе.

Есть и другие угрозы для рубля. Валюты развивающихся рынков могут в конечном итоге пострадать от американо-китайской торговой войны и хрупкости ситуации в еврозоне, несмотря на стимулы EЦБ. Возможность того, что ФРС будет более осторожной в снижении ставок, также ослабит поддержку валют развивающихся стран.