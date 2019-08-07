ТЕМА

Wizz Air откроет 7 новых направлений из Украины

07 августа 2019 | 13:42

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air осенью 2019 года открывает из Украины семь новых направлений: шесть — из Одессы, один — из Львова, сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк на брифинге в Одессе во вторник.


Как сообщает Интерфакс-Украина, из Одессы, в частности, с ноября дважды в неделю будут осуществляться рейсы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданск, Катовице (все — Польша).

Кроме того, 28 октября планируется запуск рейса Львов-Ларнака (Кипр).

«В 2019 году открыли 17 новых направлений из Украины», — сказала Госк.

В компании ожидают, что благодаря увеличению количества направлений будет продано 2,6 млн посадочных мест в текущем году, а в целом до конца 2019 года из Украины будет охвачено 53 направления, уточнила Госк.



Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/130920-wizz-air-otkroet-7-novykh-napravleniy-iz-ukrainy#ixzz5vqpvGBDA



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Украинский атлет Ярослав Семененко перед стартом на 100 метров по плаванию на паролимпийских играх в Лондоне.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100