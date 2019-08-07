Wizz Air откроет 7 новых направлений из Украины

07 августа 2019 | 13:42

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air осенью 2019 года открывает из Украины семь новых направлений: шесть — из Одессы, один — из Львова, сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк на брифинге в Одессе во вторник.

Как сообщает Интерфакс-Украина, из Одессы, в частности, с ноября дважды в неделю будут осуществляться рейсы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданск, Катовице (все — Польша).

Кроме того, 28 октября планируется запуск рейса Львов-Ларнака (Кипр).

«В 2019 году открыли 17 новых направлений из Украины», — сказала Госк.

В компании ожидают, что благодаря увеличению количества направлений будет продано 2,6 млн посадочных мест в текущем году, а в целом до конца 2019 года из Украины будет охвачено 53 направления, уточнила Госк.





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