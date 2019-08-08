ТЕМА

Автономные машины Amazon начали доставлять товары

08 августа 2019 | 09:27

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Шестиколесные роботы Amazon Scout начали доставку грузов по городу Ирвайн, штат Калифорния. В первые месяцы вместе с роботами будут находиться сотрудники компании — разработчики беспокоятся, что устройства могут повредить мусорные баки. Он же будет оценивать реакцию прохожих и водителей на робота.


Amazon выбрала Калифорнию, так как именно на этой территории будет наиболее изменчивая погода — разработчики хотят протестировать робота при разных условиях.

Cейчас доставку начало лишь небольшое количество роботов, поэтому даже жители Ирвайна могут не заметить их. Однако в Amazon рассказали, что будут доставлять товары с помощью роботов с понедельника по пятницу, в светлое время дня. Заказы, которые будет доставлять робот, выберут случайно.

 
 


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

by Annie Leibovitz
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100