Автономные машины Amazon начали доставлять товары

08 августа 2019 | 09:27

Шестиколесные роботы Amazon Scout начали доставку грузов по городу Ирвайн, штат Калифорния. В первые месяцы вместе с роботами будут находиться сотрудники компании — разработчики беспокоятся, что устройства могут повредить мусорные баки. Он же будет оценивать реакцию прохожих и водителей на робота.

Amazon выбрала Калифорнию, так как именно на этой территории будет наиболее изменчивая погода — разработчики хотят протестировать робота при разных условиях.

Cейчас доставку начало лишь небольшое количество роботов, поэтому даже жители Ирвайна могут не заметить их. Однако в Amazon рассказали, что будут доставлять товары с помощью роботов с понедельника по пятницу, в светлое время дня. Заказы, которые будет доставлять робот, выберут случайно.