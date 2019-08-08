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Автономные машины Amazon начали доставлять товары
08 августа 2019 | 09:27
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Шестиколесные роботы Amazon Scout начали доставку грузов по городу Ирвайн, штат Калифорния. В первые месяцы вместе с роботами будут находиться сотрудники компании — разработчики беспокоятся, что устройства могут повредить мусорные баки. Он же будет оценивать реакцию прохожих и водителей на робота.
Amazon выбрала Калифорнию, так как именно на этой территории будет наиболее изменчивая погода — разработчики хотят протестировать робота при разных условиях.
Cейчас доставку начало лишь небольшое количество роботов, поэтому даже жители Ирвайна могут не заметить их. Однако в Amazon рассказали, что будут доставлять товары с помощью роботов с понедельника по пятницу, в светлое время дня. Заказы, которые будет доставлять робот, выберут случайно.
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[07.08.2019]
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