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Украинский авторынок в июле вырос на рекордные 22%
08 августа 2019 | 09:08
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Как сообщает AUTO-Consulting, в июле был зафиксирован всплеск продаж новых легковых автомобилей на 22%, что прервало череду стагнации украинского авторынка. Таких высоких продаж новых авто в Украине не было уже 19 месяцев, - отмечают в AUTO-Consulting. Но повлияли не только выборы.
Автомобильный рынок в июле не только преодолел заветную отметку в 7 тыс. новых авто, но и смело шагнул к новому рекорду – 8 тыс. штук\месяц. К такому всплеску готовы оказались не все дилеры и на рынке даже возник дефицит популярных моделей.
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[07.08.2019]
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