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Украинский авторынок в июле вырос на рекордные 22%

08 августа 2019 | 09:08

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Как сообщает AUTO-Consulting, в июле был зафиксирован всплеск продаж новых легковых автомобилей на 22%, что прервало череду стагнации украинского авторынка. Таких высоких продаж новых авто в Украине не было уже 19 месяцев, - отмечают в AUTO-Consulting. Но повлияли не только выборы.


Автомобильный рынок в июле не только преодолел заветную отметку в 7 тыс. новых авто, но и смело шагнул к новому рекорду – 8 тыс. штук\месяц. К такому всплеску готовы оказались не все дилеры и на рынке даже возник дефицит популярных моделей. 
Лидером в июле стала Renault, которой удалось повысить продажи сразу на 24%, в сравнении с прошлым месяцем и обойти Toyota. Однако абсолютным рекордсменом в Топ-10 стала Skoda. Чешская марка выросла сразу на 84% и вышла на 3-е место в Украине. Прибавила в июле 21% и Kia. 
Как отмечают в AUTO-Consulting, главная причина июльского всплеска продаж – это не только выборы в Верховную Раду, которые привели к концентрированным вливаниям финансовых ресурсов. Главным драйвером украинского авторынка в июле стал бизнес, который активно обновлял автопарки. Так, по оценкам AUTO-Consulting, рост продаж корпоративных авто составил 25%. 

Украинский авторынок в июле вырос на рекордные 22%. В Украине новый лидер - автопродаж 

Итоги продаж новых автомобилей в Украине в июне 2019 года



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