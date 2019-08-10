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В Запорожье патрульные остановили пьяного шефа полиции

10 августа 2019 | 09:08

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Патрульные в Запорожье остановили Hyundai Santa Fe, который вел пьяный начальник отделения по расследованию ДТП Днепровского отдела полиции Николай Василенко, передает Gazeta.zp.

Отмечается, что правоохранитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

Сотрудники патрульной службы составили на пьяного полицейского протокол. По данному факту было назначено служебное расследование. 



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