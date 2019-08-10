Патрульные в Запорожье остановили Hyundai Santa Fe, который вел пьяный начальник отделения по расследованию ДТП Днепровского отдела полиции Николай Василенко, передает Gazeta.zp.
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В Запорожье патрульные остановили пьяного шефа полиции
10 августа 2019 | 09:08
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