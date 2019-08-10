В Запорожье патрульные остановили пьяного шефа полиции

Сотрудники патрульной службы составили на пьяного полицейского протокол. По данному факту было назначено служебное расследование.

Отмечается, что правоохранитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Патрульные в Запорожье остановили Hyundai Santa Fe, который вел пьяный начальник отделения по расследованию ДТП Днепровского отдела полиции Николай Василенко, передает Gazeta.zp .