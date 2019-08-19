Подружжя отримало 4 роки позбавлення волі за хабар поліцейському

19 августа 2019 | 08:40

Кіровський районний суд міста Кіровограда засудив двох уродженців міста Горлівка Донецької області до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 13 серпня.

У 2018 році начальник оперативно-пошукового відділу поліції в Кіровоградській області у справі про викрадення у громадянки 10 тис. грн встановив причетність до злочину чоловіка та жінки.

Прибувши з метою надання пояснень жінка запропонувала оперативнику винагороду за те, що він не повідомить слідчому, що вони з чоловіком причетні до крадіжки. За кілька днів працівнику поліції також зателефонував другий фігурант і повідомив, що бажає вирішити питання. Згодом у телефонній розмові дружина повідомила, що вони готові дати 6 тис. грн. Далі подружжя мало зустріч з поліцейським в кафе «Челентано» в Кропивницькому. Після розмови вони підійшли до автомобіля і передали частину коштів в сумі 2 тис. грн, після чого відбулось затримання.

В суді обвинувачені вину не визнали. Однак підтвердили, що дали працівнику поліції 2 тис. грн. Вони розповіли, що знайомі з поліцейським протягом декількох останніх років. Весь цей період часу вони сплачували йому гроші в різних сумах за непритягнення їх до відповідальності за систематичні крадіжки на території міста Кропивницького. 12.07.2018 року були вимушені передати 2 тис. гривень, а решту планували передати пізніше. Заперечували свою винуватість, оскільки на надання неправомірної вигоди були спровоковані самим співробітником поліції.

Суд вирішив, що вина цих людей підтверджується доказами у справі. Зокрема, показаннями заявника і протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

На відео зафіксовано, як фігуранти і поліцейський виходять з кафе і сідають в машину. Обвинувачені запитують про кримінальну справу. Працівник поліції сидить на місці водія і розповідає, що виконує доручення слідчого «про встановлення осіб причетних до викрадення грошових коштів», про докази та їх причетність до крадіжки. В цей час обвинувачений запропонував забути про цю «проблему» та з часом її вирішити. Пояснив, що вони будуть виходити потроху працювати та віддавати частинами. Далі жінка запитала, чи можна вирішити «проблему» за 6000 гривень, а чоловік повідомив, що всієї суми зараз нема, але він готовий віддавати гроші частинами. Обвинувачені перепитують, чи згоден він. А працівник поліції відповів, що їм треба «взяти» крадіжку на себе, тому що вони її вчинили. У відповідь ті попросили закрити справу стосовно них. Далі чоловік дістав з кишені штанів 2 тис. грн і передав поліцейському. На запитання що це таке, обвинувачені пояснили, що це перша частина коштів за домовленістю.

Відтак суд вирішив, що вина доведена і провокації хабара не було. На відео з машини видно, що поліцейський не був раніше знайомий з обвинуваченими, оскільки на початку розмови, з’ясовував їх анкетні дані, місце проживання, причини перебування у Кропивницькому, характер їх злочинної діяльності, а обвинувачені давали відповіді і такі запитання не викликали у них здивування, хоча повинні були б у разі довготривалого знайомства. Вони самі запитували, чи згоден працівник поліції вирішити питання і отримати виплату винагороди частинами.

У вироку йдеться, що обвинувачені раніше не судимі і мають на утриманні двох неповнолітніх дітей. Обставин, що обтяжують чи пом’якшують покарання, суд не встановив.

Суд призначив подружжю 4 роки позбавлення волі. Оскільки вони засуджуються за корупційний злочин, то до них не може бути застосоване умовне покарання.

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