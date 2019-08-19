Засуджений зі спільником намагався пограбувати поліцейського

19 августа 2019 | 08:46

Старший лейтенант поліції спецпідрозділу ТОР Управління патрульної поліції у Хмельницькій області Василь Козак став мішенню двох нападників. Патрульний затримав одного з грабіжників на місці. Виявилось, що за два дні до злочину, суд виніс йому обвинувальний вирок з умовним терміном відбування покарання. Про це повідомили у прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

15 серпня 2019 року у місті Хмельницькому було скоєно напад на співробітника поліції. 25-річний заступник командира взводу роти поліції особливого призначення ТОР УПП Василь Козак, у позаслужбовий час, повертався ввечері додому.

Як тільки поліцейський відкрив двері своєї квартири, позаду нього двоє невідомих спробували вирвати з рук барсетку з гаманцем та наручний годинник. Патрульний відреагував миттєво і не дав зловмисникам відібрати свої речі.

Сусід Василя, теж співробітник патрульної поліції, почув, що за дверима відбувається конфлікт і відразу вибіг на допомогу колезі. Один з нападників встиг втекти з місця події, іншого поліцейські затримали і повідомили на «102».

Отримавши інформацію про злочин відносно співробітника поліції, працівники Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ негайно долучилися до справи. Затриманим нападником виявився 28-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини.

В поліції зазначили, що на пограбування зловмисник пішов через два дні після того, як суд визнав його винним у аналогічному злочині і присудив два роки позбавлення волі умовно із іспитовим терміном на один рік.

Крім того, у відділі поліції, куди доставили затриманого, правоохоронці помітили неадекватну поведінку чоловіка, який перебував з явними знаками наркотичного сп’яніння.

Його спільника оперативники внутрішньої безпеки НПУ, кримінальної поліції та слідчі-детективи Хмельницького ВП ГУНП у Хмельницькій області швидко встановили, як і адресу його мешкання. 32-річний хмельничанин теж в минулому був судимий за крадіжки та грабежі.

На теперішній час слідчими-детективами Хмельницького відділу поліції затриманому на місці злочину зловмиснику вже оголошено підозру. В порядку ст.208 КПК грабіжник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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