Супер-ракета Маска 23 августа 2019 | 08:53 , Илья Легат распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Зачем он ее делает и кто на ней полетит - не ясно. Но Маска это не пугает, ведь он делает не только ракеты, но и создает правила игры на рынке.

Замахнулись на лидерство



Компания SpaceX уже давно не нуждается в представлении. Именно ей первой в истории удалось создать частично-многоразовую космическую ракету-носитель. И не просто создать, а посадить и снова запустить. За эффектным видео возврата первой ступени Falcon 9 скрывался труд тысяч талантливых инженеров. Но также скрывался и обыкновенный прагматизм: Маск построил относительно простую, относительно дешевую и вполне надежную ракету, которая стала самой востребованной на рынке ракетой-носителем. Даже без учета многоразовой ступени она, вероятно, была бы в топе, чему способствовал максимально экономичный подход.



В свою очередь, впервые запущенная в этом году, новая Falcon Heavy является сверхтяжелым носителем. По сути, она представляет собой несколько «девяток», которые сплели в единое целое. То есть, Falcon Heavy можно с некоторыми оговорками назвать еще одной версией прошлой ракеты-носителя SpaceX. Настоящей же революцией должна стать новая Big Falcon Rocket, которую также иногда ни то в шутку, ни то всерьез называют Big Fucking Rocket. Последнее хорошо раскрывает суть: перед нами не просто самое амбициозное творение SpaceX, но также и крупнейшая ракетно-космическая система из всех когда-либо существовавших. Она существенно больше крупнейшей в истории человечества ракеты «Сатурн-5», которую американцы использовали для запусков космических кораблей «Аполлон» к Луне.



Непосвященный во все тонкости проекта Илона Маска человек мог несколько запутаться, ведь его новая система уже несколько раз меняла свое название и внешний вид. Впервые подробности проекта Interplanetary Transport System Маск представил еще 27 сентября 2016 года на 67-ом Международном конгрессе по астронавтике в мексиканской Гвадалахаре. Речь тогда шла о двухступенчатой системе длиной 122 и диаметром двенадцать метров. Первая ступень — это многоразовая ракета-носитель, а вторая — сам космический корабль, который согласно задумке, сможет вместить более ста человек. В основе всего этого лежит новый мощный метановый двигатель Raptor: его планируют устанавливать как на первую ступень, так и на корабль.



Позже Interplanetary Transport System трансформировалась в уже упомянутый выше Big Falcon Rocket. Основное чисто визуально отличие — космический корабль и ракета «похудели» и стали выглядеть менее эффектно. Диаметр уменьшили до девяти метров, так что теперь BFR больше стала похожей на обычные сверхтяжелые ракеты. Цели системы, в общем-то, также несколько менялись. Если сначала систему видели как средство для колонизации Марса и даже переселения на Красную планету миллиона человек, то потом Илон Маск озвучил идею «бережливого стартапа». Он предполагает объединение в одной ракете технологий запуска на околоземную орбиту, другие планеты Солнечной системы, а также возможности межконтинентальных перелетов в пределах Земли. Еще одна цель — относительно скромная. Дело в том, что раньше SpaceX намеревалась запустить туристов к Луне с помощью Falcon Heavy и пилотируемого космического корабля «Дракон». Теперь эта миссия легла на плечи BFR. Недавно компания даже нашла первого туриста для такого вояжа. Со стороны система со столь широкими функциональными возможностями выглядит слишком амбициозно. При ближайшем рассмотрении все кажется еще удивительней.



(Не) пустые обещания



Проект не стоит на месте. Ранее SpaceX уже испытывала двигатель Raptor, показывала топливный бак корабля, а также фотографию гигантской оснастки для изготовления корпуса сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket. Критиков, впрочем, сложно переубедить в целесообразности начинания. Так, научный руководитель проекта Aerospace Rally System и разработчик ракетопланов Геннадий Малышев сомневается, что сейчас есть «люди, которым позарез за час нужно долететь из Нью-Йорка в Шанхай». По его мнению, сегодня можно без проблем работать в пути, в поездах и самолетах, не теряя времени, так что билет на ракету Илона Маска никто (ну или почти никто) покупать не будет. Часть русскоязычных СМИ, привыкшая называть Маска «Остапом Бендером XXI века», вообще считает затею обыкновенным пиаром. Собственно, сомневаться в их правоте не приходилось бы, если бы Маск не доказывал (пусть даже частично) свои слова делом.



Какие же реальные проблемы стоят перед Big Falcon Rocket? Если говорить кратко, то не совсем понятно, зачем она вообще нужна. Чисто концептуально BFR выглядит как призрак времен холодной войны. Эдакая современная реинкарнация «Бурана» или «Спейс шаттл». Напомним, тогда эти корабли строили, в том числе, для военных нужд. И после окончания противостояния СССР и Штатов они, будучи дорогими и сложными, оказались в конечном итоге просто не востребованными. Не понимать этого в SpaceX не могут. Ведь именно эта компания лучше всех в мире, если говорить о космической индустрии, считает финансы. Сейчас Falcon 9 — одна из самых доступных по цене ракет тяжелого класса. Созданный инженерами Маска космический корабль «Дракон» также является воплощением экономии. Дешевый, относительно простой, частично-многоразовый и способный решать все задачи, который сейчас стоят перед пилотируемой космонавтикой.



В противовес этим разработкам Big Falcon Rocket выглядит сложной дорогой и наполненной немыслимыми рисками. Ведь произойди на борту судна серьезная авария в космосе, весь многочисленный экипаж будет поставлен на грань жизни и смерти. Необычней всего то, что Маск намерен «каннибализировать» свои старые ракеты в пользу BFR. Но ведь Falcon 9 и Big Falcon Rocket — не просто разные ракеты-носители, но носители совершенно разных классов. Можно почти не сомневаться, что новая сверхтяжелая ракета будет дороже своих предшественниц, следовательно, SpaceX рискует потерять главное преимущество на рынке.



Стоит сказать, что сделать дешевый сверхтяжелый носитель никому не удавалось: из-за огромного количества узлов, агрегатов и необходимости обслуживать сразу множество двигателей. Сам Маск в феврале 2018 года сообщил, что стоимость запуска расходуемой версии Falcon Heavy составляет 150 миллионов долларов. В то же время цена запуска для Falcon 9 — 62 миллиона. Big Falcon Rocket значительно больше и более чем на треть мощней Falcon Heavy. О какой экономии может идти речь — непонятно. В этой связи единственным реальным коммерческим плюсом BFR видится «стержневая» конструкция, при которой число компонентов ракеты, как и в случае с Falcon 9, сведено к минимуму. Но это само по себе не делает ее экономичной. Стоит напомнить, что только на первой ступени BFR будет установлен 31 (!) маршевый двигатель: против девяти на Falcon 9. Даже если они успешно возвратятся обратно на Землю, то съедят невероятное количество топлива.



Можно, конечно, предположить, что новая ракета понадобится для вывода на орбиту более тяжелых коммерческих грузов. Но такой необходимости просто нет. Все коммерческие спутники успешно запускают боле легкие ракеты — тот же Falcon 9. Опять же, даже у Falcon Heavy сейчас всего четыре коммерческих заказа, причем два из них тесно связаны с секретными миссиями для ВВС США, которых, как несложно догадаться, не может быть много и для которых военные могут раскошелиться даже на перспективную ракету Space Launch System.



В общем, похоже, что Маск придумывает не только новые ракеты, но и новые, пока еще не существующие на рынке правила игры. Верить в него или нет — это уже индивидуальное дело каждого. Компания SpaceX уже давно не нуждается в представлении. Именно ей первой в истории удалось создать частично-многоразовую космическую ракету-носитель. И не просто создать, а посадить и снова запустить. За эффектным видео возврата первой ступени Falcon 9 скрывался труд тысяч талантливых инженеров. Но также скрывался и обыкновенный прагматизм: Маск построил относительно простую, относительно дешевую и вполне надежную ракету, которая стала самой востребованной на рынке ракетой-носителем. Даже без учета многоразовой ступени она, вероятно, была бы в топе, чему способствовал максимально экономичный подход.В свою очередь, впервые запущенная в этом году, новая Falcon Heavy является сверхтяжелым носителем. По сути, она представляет собой несколько «девяток», которые сплели в единое целое. То есть, Falcon Heavy можно с некоторыми оговорками назвать еще одной версией прошлой ракеты-носителя SpaceX. Настоящей же революцией должна стать новая Big Falcon Rocket, которую также иногда ни то в шутку, ни то всерьез называют Big Fucking Rocket. Последнее хорошо раскрывает суть: перед нами не просто самое амбициозное творение SpaceX, но также и крупнейшая ракетно-космическая система из всех когда-либо существовавших. Она существенно больше крупнейшей в истории человечества ракеты «Сатурн-5», которую американцы использовали для запусков космических кораблей «Аполлон» к Луне.Непосвященный во все тонкости проекта Илона Маска человек мог несколько запутаться, ведь его новая система уже несколько раз меняла свое название и внешний вид. Впервые подробности проекта Interplanetary Transport System Маск представил еще 27 сентября 2016 года на 67-ом Международном конгрессе по астронавтике в мексиканской Гвадалахаре. Речь тогда шла о двухступенчатой системе длиной 122 и диаметром двенадцать метров. Первая ступень — это многоразовая ракета-носитель, а вторая — сам космический корабль, который согласно задумке, сможет вместить более ста человек. В основе всего этого лежит новый мощный метановый двигатель Raptor: его планируют устанавливать как на первую ступень, так и на корабль.Позже Interplanetary Transport System трансформировалась в уже упомянутый выше Big Falcon Rocket. Основное чисто визуально отличие — космический корабль и ракета «похудели» и стали выглядеть менее эффектно. Диаметр уменьшили до девяти метров, так что теперь BFR больше стала похожей на обычные сверхтяжелые ракеты. Цели системы, в общем-то, также несколько менялись. Если сначала систему видели как средство для колонизации Марса и даже переселения на Красную планету миллиона человек, то потом Илон Маск озвучил идею «бережливого стартапа». Он предполагает объединение в одной ракете технологий запуска на околоземную орбиту, другие планеты Солнечной системы, а также возможности межконтинентальных перелетов в пределах Земли. Еще одна цель — относительно скромная. Дело в том, что раньше SpaceX намеревалась запустить туристов к Луне с помощью Falcon Heavy и пилотируемого космического корабля «Дракон». Теперь эта миссия легла на плечи BFR. Недавно компания даже нашла первого туриста для такого вояжа. Со стороны система со столь широкими функциональными возможностями выглядит слишком амбициозно. При ближайшем рассмотрении все кажется еще удивительней.Проект не стоит на месте. Ранее SpaceX уже испытывала двигатель Raptor, показывала топливный бак корабля, а также фотографию гигантской оснастки для изготовления корпуса сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket. Критиков, впрочем, сложно переубедить в целесообразности начинания. Так, научный руководитель проекта Aerospace Rally System и разработчик ракетопланов Геннадий Малышев сомневается, что сейчас есть «люди, которым позарез за час нужно долететь из Нью-Йорка в Шанхай». По его мнению, сегодня можно без проблем работать в пути, в поездах и самолетах, не теряя времени, так что билет на ракету Илона Маска никто (ну или почти никто) покупать не будет. Часть русскоязычных СМИ, привыкшая называть Маска «Остапом Бендером XXI века», вообще считает затею обыкновенным пиаром. Собственно, сомневаться в их правоте не приходилось бы, если бы Маск не доказывал (пусть даже частично) свои слова делом.Какие же реальные проблемы стоят перед Big Falcon Rocket? Если говорить кратко, то не совсем понятно, зачем она вообще нужна. Чисто концептуально BFR выглядит как призрак времен холодной войны. Эдакая современная реинкарнация «Бурана» или «Спейс шаттл». Напомним, тогда эти корабли строили, в том числе, для военных нужд. И после окончания противостояния СССР и Штатов они, будучи дорогими и сложными, оказались в конечном итоге просто не востребованными. Не понимать этого в SpaceX не могут. Ведь именно эта компания лучше всех в мире, если говорить о космической индустрии, считает финансы. Сейчас Falcon 9 — одна из самых доступных по цене ракет тяжелого класса. Созданный инженерами Маска космический корабль «Дракон» также является воплощением экономии. Дешевый, относительно простой, частично-многоразовый и способный решать все задачи, который сейчас стоят перед пилотируемой космонавтикой.В противовес этим разработкам Big Falcon Rocket выглядит сложной дорогой и наполненной немыслимыми рисками. Ведь произойди на борту судна серьезная авария в космосе, весь многочисленный экипаж будет поставлен на грань жизни и смерти. Необычней всего то, что Маск намерен «каннибализировать» свои старые ракеты в пользу BFR. Но ведь Falcon 9 и Big Falcon Rocket — не просто разные ракеты-носители, но носители совершенно разных классов. Можно почти не сомневаться, что новая сверхтяжелая ракета будет дороже своих предшественниц, следовательно, SpaceX рискует потерять главное преимущество на рынке.Стоит сказать, что сделать дешевый сверхтяжелый носитель никому не удавалось: из-за огромного количества узлов, агрегатов и необходимости обслуживать сразу множество двигателей. Сам Маск в феврале 2018 года сообщил, что стоимость запуска расходуемой версии Falcon Heavy составляет 150 миллионов долларов. В то же время цена запуска для Falcon 9 — 62 миллиона. Big Falcon Rocket значительно больше и более чем на треть мощней Falcon Heavy. О какой экономии может идти речь — непонятно. В этой связи единственным реальным коммерческим плюсом BFR видится «стержневая» конструкция, при которой число компонентов ракеты, как и в случае с Falcon 9, сведено к минимуму. Но это само по себе не делает ее экономичной. Стоит напомнить, что только на первой ступени BFR будет установлен 31 (!) маршевый двигатель: против девяти на Falcon 9. Даже если они успешно возвратятся обратно на Землю, то съедят невероятное количество топлива.Можно, конечно, предположить, что новая ракета понадобится для вывода на орбиту более тяжелых коммерческих грузов. Но такой необходимости просто нет. Все коммерческие спутники успешно запускают боле легкие ракеты — тот же Falcon 9. Опять же, даже у Falcon Heavy сейчас всего четыре коммерческих заказа, причем два из них тесно связаны с секретными миссиями для ВВС США, которых, как несложно догадаться, не может быть много и для которых военные могут раскошелиться даже на перспективную ракету Space Launch System.В общем, похоже, что Маск придумывает не только новые ракеты, но и новые, пока еще не существующие на рынке правила игры. Верить в него или нет — это уже индивидуальное дело каждого.



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