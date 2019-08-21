В ЛДНР закроют десятки шахт и уволят 28 тысяч шахтеров

21 августа 2019 | 12:56

Об этом говорится в исследовании «Анализ развития экономического потенциала угольной промышленности Донбасса в современных условиях», опубликованном на сайте журнала «Вестник института экономических исследований ДНР».

В статье говорится, что добыча угля на территории, подконтрольной ЛДНР, за период 2014-2017 гг сократилась почти в три раза - с 34 млн тонн в 2014 году до 15 млн тонн в 2017. При этом резкое падение добычи началось задолго до введения Украиной экономической блокады ОРДЛО. А в 2017 году, когда блокада начала действовать, падение было как раз наименьшим. Таким образом, причиной обвала производства в углепроме ОРДЛО стали не действия украинской стороны, а действия менеджмента так называемых «республик».



В публикации признается факт, что многие шахты Донбасса до войны работали только благодаря дотациям из бюджета и мораторию на признание угледобывающих предприятий банкротами. И после образования «ЛДНР», когда дотации исчезли, содержать эти шахты у «народных республик» больше нет никакой возможности.



«До 2014 г. такие предприятия дотировались из бюджета, а также в Украине действовал мораторий на признание угледобывающих предприятий банкротами. Этот вопрос решался с учетом не только экономической, но и политической и социальной составляющих проблемы, так как во многих городах угольный промысел являлся главным занятием трудоспособного населения, а местные шахты служили основным источником наполнения городского бюджета. С 2015 г дотации были отменены, капиталовложения значительно сократились, поэтому альтернатива закрытию шахт исчезла», - говорится в статье.



По данным исследования, всего на территории, подконтрольной ЛДНР сейчас находится 157 шахт, из которых лишь 70 являются действующими. При этом рентабельных из этих 70 - лишь 37. Остальные предприятия в условиях недостаточного финансирования обречены на ликвидацию.



В связи с этой масштабной ликвидацией по подсчетам автора исследования без работы останутся почти 30 тысяч человек. При этом основной удар придется на территорию, подконтрольную ДНР, где выставят на улицу более 20 тысяч горняков.



«В связи с планируемой ликвидацией (закрытием) угледобывающих предприятий подлежит высвобождению 28,4 тыс. чел., в том числе в ДНР - 20,8 тыс. чел., в ЛНР - 7,6 тыс чел.» - говорится в статье.