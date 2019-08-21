|
В ЛДНР закроют десятки шахт и уволят 28 тысяч шахтеров
21 августа 2019 | 12:56
распечатать комментарии [0] добавить в
Об этом говорится в исследовании «Анализ развития экономического потенциала угольной промышленности Донбасса в современных условиях», опубликованном на сайте журнала «Вестник института экономических исследований ДНР».
В публикации признается факт, что многие шахты Донбасса до войны работали только благодаря дотациям из бюджета и мораторию на признание угледобывающих предприятий банкротами. И после образования «ЛДНР», когда дотации исчезли, содержать эти шахты у «народных республик» больше нет никакой возможности.
«До 2014 г. такие предприятия дотировались из бюджета, а также в Украине действовал мораторий на признание угледобывающих предприятий банкротами. Этот вопрос решался с учетом не только экономической, но и политической и социальной составляющих проблемы, так как во многих городах угольный промысел являлся главным занятием трудоспособного населения, а местные шахты служили основным источником наполнения городского бюджета. С 2015 г дотации были отменены, капиталовложения значительно сократились, поэтому альтернатива закрытию шахт исчезла», - говорится в статье.
По данным исследования, всего на территории, подконтрольной ЛДНР сейчас находится 157 шахт, из которых лишь 70 являются действующими. При этом рентабельных из этих 70 - лишь 37. Остальные предприятия в условиях недостаточного финансирования обречены на ликвидацию.
В связи с этой масштабной ликвидацией по подсчетам автора исследования без работы останутся почти 30 тысяч человек. При этом основной удар придется на территорию, подконтрольную ДНР, где выставят на улицу более 20 тысяч горняков.
«В связи с планируемой ликвидацией (закрытием) угледобывающих предприятий подлежит высвобождению 28,4 тыс. чел., в том числе в ДНР - 20,8 тыс. чел., в ЛНР - 7,6 тыс чел.» - говорится в статье.
также читайте
[21.08.2019]
[21.08.2019]
[19.08.2019]
[19.08.2019]
|
по теме
В Польше ресторан разместил вакансию с условием "ноль украинцев"
22. 08. 2019 | 07:18
Новый глава Всемирного банка впервые посетит Украину
21. 08. 2019 | 16:43
Во время двухдневного визита Малпасс встретится с Зеленским, а также с фермерами.
Глава Совета НБУ оценил перспективы ослабления доллара
21. 08. 2019 | 16:40
Под Киевом задержали участников АТО, которым Зеленский дал гражданство
21. 08. 2019 | 16:38
Двоим задержанным Зеленский выдал гражданство Украины в июле.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»