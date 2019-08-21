ТЕМА

Когда в Украине заработает система фотофиксации нарушений скорости на дорогах

21 августа 2019 | 15:19

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В Украине все-таки заработает система фотофиксации нарушений ПДД. И случится это до конца 2019 года. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий. Начнут с Киева.


Для столицы уже закуплено 10 камер, их установили в 10 местах и провели все согласования. Другие города пока ждут», — заявил Владислав Криклий.

Для нарушителей скоростного режима будет введена система штрафных баллов. В начале будут отниматься виртуальные баллы, а когда они исчерпаются - последует уже реальный штраф. 

Водители будут оповещаться о нарушениях по трем каналам: по месту жительства почтовым уведомлением. по SMS и в электронном кабинете водителя. 

Админпротокол будет выписываться на владельца авто, но у него появится возможность внести в регистрационные данные "надлежащего пользователя" авто, чтобы в случае нарушений, штраф был выписан на него. Это особенно важно для юридических лиц, лизинговых компаний и для тех, кто передает управление своим авто третьим лицам.

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