Когда в Украине заработает система фотофиксации нарушений скорости на дорогах

Для столицы уже закуплено 10 камер, их установили в 10 местах и провели все согласования. Другие города пока ждут», — заявил Владислав Криклий.



Для нарушителей скоростного режима будет введена система штрафных баллов. В начале будут отниматься виртуальные баллы, а когда они исчерпаются - последует уже реальный штраф.



Водители будут оповещаться о нарушениях по трем каналам: по месту жительства почтовым уведомлением. по SMS и в электронном кабинете водителя.



Админпротокол будет выписываться на владельца авто, но у него появится возможность внести в регистрационные данные "надлежащего пользователя" авто, чтобы в случае нарушений, штраф был выписан на него. Это особенно важно для юридических лиц, лизинговых компаний и для тех, кто передает управление своим авто третьим лицам. Автоконсалтинг