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Под Киевом задержали участников АТО, которым Зеленский дал гражданство
21 августа 2019 | 16:38
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Двоим задержанным Зеленский выдал гражданство Украины в июле.
В Бориспольском районе Киевской области Нацполиция задержала за разбой троих бывших граждан Грузии, которые недавно получили украинские гражданства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполия и "Грузия Online".
О задержании ранее сообщала Национальная полиция, однако фамилии подозреваемых не назывались. Отмечалось, что это иностранцы, которые имели вид на жительство в Украине.
"Трое злоумышленников в масках ворвались в один из домов садового кооператива в с. Артемовка Бориспольского района. Там они напали на хозяина, его жену и связали их. Затем нападавшие похитили ценные изделия, крупную сумму денег, завладели автомобилем "Лексус" и с награбленным имуществом поехали в неизвестном направлении. Полицейские задержали злоумышленников во время проведения оперативных мероприятий на трассе Киев-Борисполь", - сообщали в полиции.
Во время обыска за местом проживания подозреваемых были обнаружены гранаты, пистолеты и автоматы.
Как сообщает "Грузия Online", задержанными оказались 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании им меры пресечения.
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