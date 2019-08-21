Глава Совета НБУ оценил перспективы ослабления доллара

Экономические показатели Соединенных Штатов Америки и их торговых партнеров свидетельствуют о невозможности политики "слабого доллара" в обозримом будущем. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, мировая валютная система - сложный механизм с множеством обратных связей.

"И даже заявления президента США не особенно сильно на него влияют. Это подтверждение независимости денежно-кредитной политики", - считает он.

Разница процентных ставок четко свидетельствует о том, что нет предпосылок для ослабления доллара: 2-2,25% ставка ФРС и нулевая процентная ставка ЕЦБ, да еще и с ожиданием ее возможного снижения до минус 0,5% в сентябре, считает глава Совета НБУ.

"Как портфельные, так и институциональные инвесторы предпочитают вкладывать средства в страны с более быстро растущей экономикой. Именно такой является экономика США. Вложения в экономику Штатов допускает повышение спроса на американскую валюту, что также не может работать на ослабление доллара", - добавил он.

РБК