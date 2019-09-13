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Світ майбутнього за версією Samsung
13 сентября 2019 | 10:46
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Samsung Electronics представила свій прогноз в області технологій, охорони здоров'я, розваг, харчування та транспорту на наступні 50 років.
Шість провідних учених і футурологів Британії вперше об’єдналися, щоб представити власне бачення майбутнього людства. У Лондоні на відкритті Samsung KX – нового інтерактивного простору для знайомства з останніми досягненнями в культури і техніки, які стали можливими завдяки розробкам Samsung, відбулася презентація доповіді «Samsung KX50: майбутнє в центрі уваги» про те, як буде виглядати світ майбутнього через 50 років .
Співавтори доповіді «The Samsung KX50: майбутнє в центрі уваги» – група провідних учених і футурологів, до якої увійшли президент techUK Жаклін де Рохас, директор з інженерної справи і утворення Королівської інженерної академії, доктор Рис Морган, титулований футуролог, доктор Моргейн Гейл, футуролог , що спеціалізується на цифровій охороні здоров’я, Маніш Джунджа, фахівець-консультант Королівського коледжу мистецтв по інноваційному проектуванню, професор Дейл Рассел, а також провідний футуролог Метью Гріффін.
Основні положення доповіді «Samsung KX50: майбутнє в центрі уваги»:
Ми будемо подорожувати не тільки по поверхні планети, а й вгору, вглиб і навіть до зірок:
У міру розвитку технологій ми побачимо значні зміни в охороні здоров’я і харчування:
Розваги теж приймуть нові форми, наприклад:
П’ять пророцтв експертів візуалізували в докладних архітектурних рендерах, щоб продемонструвати, як наш світ може виглядати через 50 років. Наприклад, на одному з них зображені життя і робота під землею в «землехмарочосах», перевернутих висотних будинках, що на багато поверхів опускаються вниз і здатні витримати землетруси.
Британців також попросили вибрати, які з прогнозів експертів вони найбільше хочуть побачити втіленими в життя. 70% дорослих жителів Великобританії розповіли, що їм цікаво, якими будуть досягнення технологій в найближчі півстоліття. Згідно з опитуванням двох тисяч дорослих британців, вони найбільше хочуть побачити до 2069 року будинки, що повністю самоочищуються, імпланти, які відстежують стан здоров’я людини, і супершвидкісні повітряні подорожі.
Топ-20 найбажаніших прогнозів:
«Наступні 50 років принесуть наймасштабніші за весь час технологічні зміни та інновації для роботи і відпочинку. Цифрова революція так само, як і Промислова 250 років тому, кидає виклик сформованим уявленням про те, як буде влаштоване наша життя. Заглядаючи вперед, ми можемо очікувати, що людина і IT будуть взаємопов’язані, технології стануть нашими помічниками у всіх сферах життя», – зазначила президент techUK і співголова Інституту Програмування Жаклін де Рохас.
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