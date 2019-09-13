Світ майбутнього за версією Samsung 13 сентября 2019 | 10:46 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Samsung Electronics представила свій прогноз в області технологій, охорони здоров'я, розваг, харчування та транспорту на наступні 50 років.

Шість провідних учених і футурологів Британії вперше об’єдналися, щоб представити власне бачення майбутнього людства. У Лондоні на відкритті Samsung KX – нового інтерактивного простору для знайомства з останніми досягненнями в культури і техніки, які стали можливими завдяки розробкам Samsung, відбулася презентація доповіді «Samsung KX50: майбутнє в центрі уваги» про те, як буде виглядати світ майбутнього через 50 років . Співавтори доповіді «The Samsung KX50: майбутнє в центрі уваги» – група провідних учених і футурологів, до якої увійшли президент techUK Жаклін де Рохас, директор з інженерної справи і утворення Королівської інженерної академії, доктор Рис Морган, титулований футуролог, доктор Моргейн Гейл, футуролог , що спеціалізується на цифровій охороні здоров’я, Маніш Джунджа, фахівець-консультант Королівського коледжу мистецтв по інноваційному проектуванню, професор Дейл Рассел, а також провідний футуролог Метью Гріффін. Основні положення доповіді «Samsung KX50: майбутнє в центрі уваги»: Ми будемо подорожувати не тільки по поверхні планети, а й вгору, вглиб і навіть до зірок: Підводні супертраси : транспортна система з герметичних тунелів, що підходять для переміщення з дозвуковою швидкістю, дозволить подорожувати з Великобританії в материкову Європу і Скандинавію менш ніж за годину. Повітряні таксі і автобуси : ми зможемо сісти у найближче доступне «повітряне таксі», і потужний вертоліт підніме нас в небо і допоможе швидко дістатися до місця призначення, минаючи пробки на дорогах і використовуючи простір над річками та каналами, щоб прокласти найшвидший маршрут. Подорожі в космос на ракеті : якщо мова йде про більш далекі дистанції, більшість міжнародних перельотів буде здійснюватися на багаторазових ракетах, що входять в космічний простір безпосередньо за межами верхньої атмосфери, зі швидкістю трохи менше 20 000 миль на годину, завдяки чому з Лондона в Нью-Йорк можна буде дістатися за 30 хвилин. У міру розвитку технологій ми побачимо значні зміни в охороні здоров’я і харчування: Віртуальні супутники : персональний цифровий супутник буде отримувати інформацію про нас і наше здоров’я протягом всього нашого життя і підказувати, який вибір зробити, щоб залишатися в найкращій формі. 3D-друк життєво важливих органів : їх можна буде трансплантувати людям, чиї органи пошкоджені і не підлягають відновленню. Більш того, штучні частини організму можуть бути навіть кращими, ніж ті, з якими ми народилися – наприклад, очі з поліпшеним нічним зором або потужні серця і легені для спортсменів. Стріт-фуд і бургери з комах : в кінцевому підсумку комахи стануть одним з основних джерел харчового білка для людей. Кожна кухня буде обладнана стільницями для вирощування комах з робочою поверхнею і невеликим ящиком для збору «врожаю». Розваги теж приймуть нові форми, наприклад: Повітряні спортивні матчі : ми будемо вболівати за улюблені команди, в той час як спортсмени будуть літати по стадіону на ховербордах, і стежити за цікавими матчами в чотирьох вимірах, схожих на квідич з книг про Гаррі Поттера. Інтерактивні фільми і комп’ютерні ігри: для перегляду фільмів вдома можна буде придбати недорогі, але високотехнологічні «тактильні» костюми, які дозволять нам фізично відчути себе частиною фільму або відеоігри. Відпочинок в космосі : ми будемо відвідувати розкішні космічні готелі на орбіті Місяця або інших планет, що генерують власні поля гравітації. П’ять пророцтв експертів візуалізували в докладних архітектурних рендерах, щоб продемонструвати, як наш світ може виглядати через 50 років. Наприклад, на одному з них зображені життя і робота під землею в «землехмарочосах», перевернутих висотних будинках, що на багато поверхів опускаються вниз і здатні витримати землетруси. Британців також попросили вибрати, які з прогнозів експертів вони найбільше хочуть побачити втіленими в життя. 70% дорослих жителів Великобританії розповіли, що їм цікаво, якими будуть досягнення технологій в найближчі півстоліття. Згідно з опитуванням двох тисяч дорослих британців, вони найбільше хочуть побачити до 2069 року будинки, що повністю самоочищуються, імпланти, які відстежують стан здоров’я людини, і супершвидкісні повітряні подорожі. Топ-20 найбажаніших прогнозів: Будинки з автоматичним прибиранням за допомогою роботів – 63%

Імпланти для спостереження за станом здоров’я і перекладу з будь-якої мови – 44%

Повітряні таксі і автобуси-безпілотники – 33%

3D-друк органів – 33%

Подорожі на ракетах через ближній космос – 31%

Роботизовані технології в хірургії та лікарській практиці – 29%

Віртуальні помічники для підтримки здоров’я 24/7 – 28%

Чутливі до торкання ігрові костюми для повного занурення у віртуальну реальність – 28%

Вертикальні ферми на фасадах будівель – 26%

Готелі в космосі – 20%

Підводні магістралі – 19%

Інтерактивний кінематограф, фізична присутність в VR-контенті – 18%

Доступний фастфуд з комах – 17%

Землехмарочоси (перевернуті хмарочоси, що заглиблюються під землю) – 16%

Повітряні спортивні матчі на ховербордах в стилі квідичу – 16%

Вічне життя зі спогадами в хмарному сховище – 14%

Віртуальні мультисенсорні туристичні поїздки – 14%

Їжа за індивідуальним планом, розробленим за допомогою імплантованих сенсорів – 14%

Пряме підключення мозку до інтернету – 12%

Спрямована через мозок передача телетрансляцій і фільмів за допомогою оптоелектронних пристроїв -9% «Наступні 50 років принесуть наймасштабніші за весь час технологічні зміни та інновації для роботи і відпочинку. Цифрова революція так само, як і Промислова 250 років тому, кидає виклик сформованим уявленням про те, як буде влаштоване наша життя. Заглядаючи вперед, ми можемо очікувати, що людина і IT будуть взаємопов’язані, технології стануть нашими помічниками у всіх сферах життя», – зазначила президент techUK і співголова Інституту Програмування Жаклін де Рохас.



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