Аэропорт "Борисполь" накрыл дым пожара

10 сентября 2019 | 18:36

Пожар произошел не в аэропорту, а на свалке негабаритных бетонных и строительных отходов.

Вблизи аэропорта Борисполь горит свалка негабаритных и строительных отходов. Об этом сообщил пользователь Андрей Цвилюк в группе Борисполь для всех в Facebook.

Судя по опубликованным фото, на месте уже работают пожарные, причины возгорания устанавливаются.

Также со ссылкой на заместителя городского головы Борисполя, Ярослава Годунка сообщается, что горит незаконная свалка негабаритных бетонных и строительных отходов. На месте работают три пожарных наряда, ситуация под контролем.