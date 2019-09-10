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Аэропорт "Борисполь" накрыл дым пожара
10 сентября 2019 | 18:36
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Пожар произошел не в аэропорту, а на свалке негабаритных бетонных и строительных отходов.
Вблизи аэропорта Борисполь горит свалка негабаритных и строительных отходов. Об этом сообщил пользователь Андрей Цвилюк в группе Борисполь для всех в Facebook.
Судя по опубликованным фото, на месте уже работают пожарные, причины возгорания устанавливаются.
Также со ссылкой на заместителя городского головы Борисполя, Ярослава Годунка сообщается, что горит незаконная свалка негабаритных бетонных и строительных отходов. На месте работают три пожарных наряда, ситуация под контролем.
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[09.09.2019]
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