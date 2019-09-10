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Аэропорт "Борисполь" накрыл дым пожара

10 сентября 2019 | 18:36

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Пожар произошел не в аэропорту, а на свалке негабаритных бетонных и строительных отходов.


 

Вблизи аэропорта Борисполь горит свалка негабаритных и строительных отходов. Об этом сообщил пользователь Андрей Цвилюк в группе Борисполь для всех в Facebook.

Судя по опубликованным фото, на месте уже работают пожарные, причины возгорания устанавливаются.

Также со ссылкой на заместителя городского головы Борисполя, Ярослава Годунка сообщается, что горит незаконная свалка негабаритных бетонных и строительных отходов. На месте работают три пожарных наряда, ситуация под контролем.



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