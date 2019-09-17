И, как выяснилось, этот вопрос и вовсе не относится к юрисдикции главы государства. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ ОПУ на информационный запрос о проведении анализа положений указанного закона.

"Органом конституционной юрисдикции, который решает вопросы о соответствии Конституции законов, является Конституционный Суд (КСУ). При этом, в КСУ открыто конституционное производство в вопросе по представлению 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в ответе ОПУ.

Также в документе указывается, что по информации Министерства иностранных дел (МИД) Украины Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась в "Венецианскую комиссию" (Европейскую комиссию "За демократию через право") для подготовки вывода по этому закону, который должен быть одобрен 6-7 декабря 2019 года.