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Вступил в силу закон о штрафах за разрушение дорог
25 сентября 2019 | 10:14
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Во вторник закон о штрафах за разрушение дорог был опубликован в "Голосе Украины".
Законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом, вступил в силу в среду, 25 сентября. Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Так, документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Законом устанавливается, что:
Напомним, во вторник закон опубликовали в издании "Голос Украины".
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