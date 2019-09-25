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Вступил в силу закон о штрафах за разрушение дорог

25 сентября 2019 | 10:14

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Во вторник закон о штрафах за разрушение дорог был опубликован в "Голосе Украины".


Законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом, вступил в силу в среду, 25 сентября. Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Законом устанавливается, что:

  • за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, во вторник закон опубликовали в издании "Голос Украины".



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