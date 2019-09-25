Вступил в силу закон о штрафах за разрушение дорог

Так, документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом, вступил в силу в среду, 25 сентября. Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Во вторник закон о штрафах за разрушение дорог был опубликован в "Голосе Украины".