Министр образования нашла источник повышения зарплат учителям

04 октября 2019 | 08:37

Зарплаты можно повысить, если "оптимизировать" сеть школ.

Министр образования науки Украины Анна Новосад считает, что средства для повышения зарплат учителям можно получить за счет "оптимизации" сети школ. Об этом она сказала в интервью "Радіо Свобода".

Министр предоставила свои данные, согласно которым средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс. грн, а в малокомплектных школах эта стоимость иногда достигает 100 тыс. грн.

"Это абсолютно неэффективное использование средств, и поэтому работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам, это могут быть опорные школы, чтобы они могли до них доезжать, иметь доступ к лучшим образовательным услугам, и соответственно высвобождать средства на две вещи", - сказала она.

Министр заявила, что за счет закрытия малокомплектных школ можно повысить зарплаты учителям. "А второе - это на обустройство лучшего образовательного пространства", - сказала она.