Два российских бегуна погорели на допинге

15 октября 2019 | 09:04

Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на пресс-службу ВФЛА. 33-летний Малеев отстранен на два года за то, что в его пробе, взятой на всероссийских соревнованиях по кроссу общества "Динамо" в Перми, обнаружили запрещенное вещество 4-метилпентан-2-амина (1,3 диметилбутиламина) (стимулятор, класс S6). Его дисквалифицируют со 2-го августа 2019-го года, результаты аннулируют с 10-го июля.

26-летний Лещенко также отстранен на два года за обнаружение в допинг-пробе субстанции 5-метилгексана 2-амина (стимулятор, класс S6), проба взята на чемпионате Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа в Краснодаре. Его дисквалифицировали с 25-го июля 2019-го года, его результаты аннулируют с 9-го июня.

Спортсмены не добивались успехов на крупных российских и международных соревнованиях.