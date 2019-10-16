|
МВФ резко снизил прогноз роста мировой экономики
16 октября 2019 | 09:20
распечатать комментарии [0] добавить в
Замедление роста станет самым значительным за десять лет. Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,0% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
Как отмечается в обзоре, по сравнению июлем 2019 года прогноз ухудшен на 0,3 и 0,2 п.п. на 2019 и 2020 год соответственно.
"Прогнозируется, что глобальный рост составит 3,0% в 2019 году, это самый низкий уровень с 2008-2009 годов", - говорится в обзоре МВФ.
В обзоре МВФ говорится, что мировой рост по-прежнему ослабляется растущими торговыми барьерами и увеличивающейся геополитической напряженностью. По оценке, напряженность в сфере торговли между США и Китаем в совокупности уменьшит объем мирового ВВП к 2020 году на 0,8%. Рост также сдерживается специфическими факторами в ряде стран с формирующимся рынком, а также структурными условиями, такими как низкие темпы роста производительности и старение населения в странах с развитой экономикой.
РБК-Украина
также читайте
[15.10.2019]
[14.10.2019]
[11.10.2019]
|
по теме
МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару на ближайшие годы
16. 10. 2019 | 13:17
В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко
16. 10. 2019 | 13:12
Производство было зарегистрировано по заявлению адвокатов Петра Порошенко.
Зам охранника Коломойского:. Сергей Рудь, возглавивший Управление госохраны
16. 10. 2019 | 13:03
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны - им стал Сергей Рудь. "Страна" собрала всю информацию о назначении и биографические данные о новом главе УГО.
«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
16. 10. 2019 | 12:42
«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»