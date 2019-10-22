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Агентурная сеть ФБ в Чехии - все!

22 октября 2019 | 16:29

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Председатель Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка рассказал о разоблачении в стране созданной российской ФСБ агентурной сети.


По его словам, сеть финансировалась из России при посредничестве российского посольства и имела целью атаковать цели в Чехии. Ее действия также были направлены против международных партнеров Чехии на территории страны.

"Сеть была полностью разрушена и уничтожена благодаря отличной работе Национального штаба по борьбе с организованной преступностью. Расследование продолжается. Мы предотвратили эту деятельности в Чехии, которая была частью длинного цепи, россияне использовали и готовили для использования в других европейских странах", - сказал Куделка.

Он рассказал, что сеть была разоблачена еще в прошлом году. Других подробностей он не предоставил. Данная информация, по его словам, будет включена в годовой отчет о деятельности чешской контрразведки за 2018 год.

По данным еженедельника как сообщает Respekt, операция чешской контрразведки касалась группы российских граждан и нескольких других россиян, получивших чешское гражданство. Группа должна была действовать под прикрытием двух частных компаний в Праге. Они должны были продавать компьютерную технику и программное обеспечение обычным клиентам, но при этом осуществляли хакерские атаки.



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