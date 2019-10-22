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СОВЛАДЕЛЕЦ KYIV FOOD MARKET БЕЙЛИН ПОЛУЧИЛ ДОМАШНИЙ АРЕСТ

22 октября 2019 | 16:41

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Высший антикоррупционный суд избрал мерой пресечения ночной домашний арест для Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.


"Избран ночной домашний арест", - сказал он.
 
По его словам, Бейлину также запрещено выезжать за границу и предписано сдать заграничный паспорт.
 
Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".
 
Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (Блок Петра Порошенко).
 
Бейлин является его финансовым советником и был внештатным советником главы Администрации Президента (2015-2016 годы) Бориса Ложкина.

"Досье"



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