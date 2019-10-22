СОВЛАДЕЛЕЦ KYIV FOOD MARKET БЕЙЛИН ПОЛУЧИЛ ДОМАШНИЙ АРЕСТ

"Избран ночной домашний арест", - сказал он.



По его словам, Бейлину также запрещено выезжать за границу и предписано сдать заграничный паспорт.



Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".



Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (Блок Петра Порошенко).



Бейлин является его финансовым советником и был внештатным советником главы Администрации Президента (2015-2016 годы) Бориса Ложкина.

"Досье"