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Стали известны подробности резни в Одессе
27 октября 2019 | 17:12
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В Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось ночью на Греческой площади.
Как отмечается, иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.
«Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку», - говорится в сообщении.
В ходе столкновения ранения получили три человека. От полученных ранений двое из них скончались: 28-летний житель города - на месте происшествия, 21-летний иностранец - в больнице, куда был доставлен для оказания помощи. Еще один пострадавший - 30-летний одессит – госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции оперативно установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).
Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы.
В то же время, общественная организация «Лига справедливости и закона» заявила, что конфликт произошел между одесситами и пятью иностранцами «очень южных кровей» рядом с торговым центром «Афина».
«Произошла ссора, перепалка. Вроде, все закончилось и решилось, но приехали еще четверо «горячих» парней с ножами и «понеслась смертельная карусель», - отметили в организации.
Активисты утверждают, что, когда пришли в Приморский отдел полиции Одессы, выяснили, что из девяти задержанных иностранцев, шестерых отпустили.
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