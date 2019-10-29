Аброськин утверждает, что идет воровской передел и впереди - новые жертвы

29 октября 2019 | 08:46

В Украине в последнее время меняются сферы влияния «воров в законе» и лидеров преступных группировок. Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, комментируя недавнюю бандитскую перестрелку в Харькове.

«Анализируя все события, которые проходят в нашей стране в последнее время, можно сказать, что параллельно с изменением политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния «воров в законе» и лидеров преступных группировок. Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане», – написал он.



Также, как заявил Аброськин, еще не поставлена ​​последняя точка о лишении статуса «вора в законе» Андрея «Львовского», которого избили три законника и сняли «воровскую корону».



«Кстати, по словам присутствующих «помог» им в этом преступный авторитет по кличке «Юра Молдован», который на «воровской сходке», был приглашен как «свидетель», где дал правдивые «показания» относительно своего кума Андрея «Львовского». Вот эти «показания» могут стоить ему собственной жизни с последующим перераспределением его легального и теневого бизнеса. Кстати, в преступном мире система защиты «свидетелей» не работает совсем», – отметил он.



По словам Аброськина, у «Львовского» есть шанс вернуть свой статус «вора в законе».



«И в преступном мире есть своего рода апелляция: для этого ему нужно собрать влиятельных законников, которые выслушали бы его объяснения, также трех «воров», причастных к его избиения, «Умку», «Нодара Руставского», «Дато», которые должны обосновать свои действия», – рассказал он.



Экс-первый замглавы Нацполиции отметил, что эту сходку должен профинансировать «Львовский»/«Неделя», при этом он «должен убедить прибывших, что полиция или другие правоохранительные подразделения не будут им противодействовать именно во время этого «мероприятия»».



Обычно, добавил Аброськин, такая «апелляция» обходится законнику до $10 млн.

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