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Аброськин утверждает, что идет воровской передел и впереди - новые жертвы
29 октября 2019 | 08:46
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В Украине в последнее время меняются сферы влияния «воров в законе» и лидеров преступных группировок. Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, комментируя недавнюю бандитскую перестрелку в Харькове.
«Анализируя все события, которые проходят в нашей стране в последнее время, можно сказать, что параллельно с изменением политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния «воров в законе» и лидеров преступных группировок. Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане», – написал он.
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[22.10.2019]
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