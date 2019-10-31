SpaceX начнет предлагать спутниковый интернет Starlink в середине 2020-го

31 октября 2019 | 08:45

Компания SpaceX может запустить свой сервис глобального интернета с помощью спутников Starlink уже в следующем году. Цена подключения пока неизвестна.

22 октября 2019-го глава компании SpaceX Илон Маск сделал несколько твитов якобы с помощью покрытия от первых спутников Starlink, которые уже запустили на орбиту. «Отправляю эти твиты через спутники Starlink. Вау, это работает!», — написал Илон Маск в своем Twitter.

Некоторые пользователи Twitter отнеслись к этому заявлению с недоверием, и попросили Маска предоставить им доступ к спутниковому интернету Starlink.

Но, похоже, что глобальный интернет в тестовом режиме действительно работает, ведь после «космического» твита Маска президент SpaceX заявил, что компания может начать предлагать спутниковый интернет Starlink обычным пользователям уже в следующем году.

По его словам, после двух запусков нескольких десятков небольших спутников этим летом, SpaceX может совершить от шести до восьми запусков в следующем году. Такое созвездие позволит создать интернет-подключение для пользователей на Земле.

Президент компании Илона Маска заявил, что 24 запуска спутников позволят создать подключение, которое будет доступно во всех уголках нашей планеты. Если все пойдет по плану, такой сценарий должен реализоваться к концу 2020-го.

Правда, пока неизвестно сколько будет стоить подключение к глобальному интернету Starlink, и какое у него будет качество. Ранее Илон Маск говорил, что для подключения пользователям нужно будет купить специальный ресивер, который стоит примерно $100, а сам интернет будет бесплатным.

Как известно, спутниковый интернет имеет много недостатков по сравнению с традиционным оптоволоконным подключением или подключением по мобильной сети. Скорость такого интернета значительно ниже и передача сигнала через спутники на орбите является неплохим решением лишь для труднодоступных мест на Земле.

Кроме этого, проект Starlink одобряют далеко не все астрономы и ученые. Дело в том, что сейчас на орбите расположены чуть более 2 тыс. рабочих спутников, и даже они находятся под угрозой столкновения с космическим мусором, который остался от неработающих аппаратов.

Глобальное созвездие из запланированных 12 тыс. спутников от Starlink станет беспрецедентным случаем в истории освоения космоса и, в лучшем исходе, повысит опасность столкновений космических объектов на разных орбитах Земли, а в худшем — приведет к эффекту Кесслера, который предполагает абсолютное загрязнение околоземного пространства из-за уничтожения всех спутников.

Несмотря на это, на днях в SpaceX заявили, что компания планирует отправить на орбиту дополнительные 30 тыс. спутников Starlink. Соответствующее разрешение менеджеры SpaceX попросили у Международного союза электросвязи и Федеральной комиссия по связи США.