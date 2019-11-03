Скорость "Молнии" составляет порядка 2 000-2 500 километров в час. Такими ракетами планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые стоят на вооружении украинской армии. Создатели "Молнии" уверяют, что для установки ракеты потребуется минимальное переоборудование самолетов. Ракету можно оснащать осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями, передает "Днепровская Панорама".

По словам военного эксперта Олега Жданова на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния", например, израильский" Железный купол" перехватывает только дозвуковые ракеты.

По его мнению "Молния" может применяться Украиной для противодействия Черноморскому флоту РФ и флотилии РФ в Азовском море.