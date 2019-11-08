|
«Война клонов»: когда человечество начало клонировать животных и почему мы до сих пор не воскресили мамонта
08 ноября 2019 | 08:55 , Святослав Иванов
распечатать комментарии [2] добавить в
В октябре в Исследовательском центре животноводства префектуры Исикава в Японии умерла первая в мире клонированная корова Кага. Ей был 21 год и 3 месяца. «Хайтек» подробно рассказывает, как японские миссии по клонированию животных потерпели неудачу и почему человечество до сих пор не пьет молоко клонированных животных. На самом деле первым клонированным теленком был Джин, который появился в 1997 году на заводе American Breeders Service в Дефоресте (штат Висконсин, США). Однако он практически не жил, и его тело было передано в Центр образования зоопарка Миннесоты.
История Кага и Ното
Первым клонированным млекопитающим считается овца Долли, о рождении которой было объявлено в феврале 1996 года. Вторыми — мыши в июле 1997 года, а в феврале 1998 года в исследовательском центре животноводства префектуры Исикава в Японии ученые создали восемь одинаковых телят из клеток, которые они собрали на бойне. При этом половина телят умерла практически сразу, еще несколько погибли в течение полугода. Остались только клонированная корова Кага и ее брат Ното. Он умер в 2018 году.
Коровы появились в рамках исследовательского проекта Центра животноводства и Университета Киндай по клонированию животных. Во время эксперимента генетики использовали ту же систему, которая была применена в 1996 году для клонирования овечки Долли.
Первые созданные коровы-клоны дожили практически до максимального возраста своего вида — 21 года — и умерли от старости. У Каги отказали задние ноги и она перестала вставать самостоятельно, поэтому ученые решили ее усыпить.
К 2006 году в животноводческом центре было выведено еще 14 клонированных коров. Несмотря на улучшение качества говядины и молока, в 2009 году власти Японии запретили продавать мясо клонированных коров. После этого ученые перестали создавать новых клонов, однако не стали убивать уже живущих коров.
Клонирование животных в мире
В рекламном ролике Центра генетического воспроизведения животных описывается процедура, согласно которой любой человек может клонировать своего домашнего питомца. По словам сотрудников центра, для этого при жизни питомца его хозяева должны отправить в центр несколько образцов ткани. Генетики культивируют несколько новых клеток из образца и замораживают их.
После смерти животного центр может воссоздать его — для этого ученые берут одну клетку из образцов и заменяют ею ядро яйцеклетки самки собаки. После обработки яйцеклетка объединяется с этой клеткой, а получившийся эмбрион помещается в тело суррогатной матери, которая потом родит такого же пса, какой был у питомцев.
При этом на сайте уточняется, что все процедуры проходят в Южной Корее, поэтому фактически единственный в России центр клонирования животных всё равно проводит свои операции на территории другой страны.
В открытых источниках практически нет данных о проведении экспериментов по клонированию животных российскими учеными. Известно, что с 2002 года на территории страны действует запрет на клонирование человеческих эмбрионов. Закон при этом не запрещает клонирование клеток и организмов в научно-исследовательских целях, клонирование органов для трансплантации и клонирование животных.
В то же время в 2015 году Европарламент проголосовал за постоянный запрет на клонирование любых сельскохозяйственных животных, импорт и продажу продуктов питания из таких животных и их потомства.
Воскрешение животных
Для клонирования вымерших животных ученым необходимо получить геном вида, который практически во всех случаях не сохранился либо остался очень поврежденным. Другой проблемой, например, для создания мамонта является поиск самки родственного вида, которая может выступить в роли суррогатной матери.
Первым и фактически единственным успешным экспериментом по клонированию вымершего вида оказалось «воскрешение» подвида Capra pyrenaica hispanica (пиренейский козерог — «Хайтек»), но появившийся на свет в 2003 году представитель исчезнувшего в 2000 году подвида прожил всего несколько минут, погибнув из-за врожденного дефекта легких.
Также возможность воскрешения вымерших видов постоянно критикуется как со стороны биологов, так и со стороны различных общественных организаций. Не до конца ясен момент и с этической стороной воскрешения, поскольку клонирование вымерших видов не остановит истребление живых организмов, которые уже сейчас находятся на грани вымирания. Более того, это может привести к ухудшению биологической ситуации, считают ученые Стэнфордского университета.
Сейчас ученые рассматривают несколько десятков потенциальных видов, которые гипотетически можно воскресить. Первым кандидатом для воскрешения генетики называют странствующего голубя (Ectopistes migratorius), популяция которого в начале XIX века составляла несколько миллиардов особей. Последний такой голубь погиб 1 сентября 1914 года в зоопарке Цинциннати в США. При этом американский биолог Джордж Черч предлагает реконструировать геном птицы посредством соединения фрагментов ДНК из различных образцов. Теоретически возможно создание генов, отвечающих за определенные признаки, свойственные странствующим голубям, и последующая вставка данных генов в стволовые клетки сизых (обычных) голубей.
Еще одной птицей, которую можно воскресить из-за большого генетического сохранившегося материала, является гигантская моа (Dinornithiformes), которая вымерла в XV—XVI веках вследствие неконтролируемой охоты со стороны маори в Новой Зеландии. Моа достигали в высоту 3,6 м, а их вес составлял до 230 кг. В настоящее время удалось обнаружить большое количество костей и мягких тканей этих птиц. Главной проблемой является поиск суррогатной матери, так как эволюционные линии моа и их ближайших родственников — южноамериканских тинаму — разошлись около 58 млн лет назад.
Несмотря на гипотезы, которые строятся в поп-культуре, динозавров пока воскресить практически невозможно. В 2009 году ученым удалось извлечь белок коллаген из костей тираннозавра и даже прочесть фрагменты его генетической последовательности. В 2009 году были выделены белки из костей брахилофозавра (Brachylophosaurus) возрастом около 80 млн лет, однако этого недостаточно даже для восстановления их ДНК, не говоря о полноценном клонировании.
Клонирование до сих пор является одной из самых острых тем в среде генетиков аналогично с редактированием геномов у человека. Многие ученые выступают за полный запрет клонирования и воскрешения животных, поскольку до конца никто не понимает, какие это может иметь последствия — как для современных видов, так и для биосферы.
Хайтек
комментарии [2]
08.11.2019 13:29 +18 Кречетов указан как журналист, а не чиновник офиса
08.11.2019 13:27 внимательный СКЛАД
Ради з питань свободи слова та захисту журналістів
МІСЬКИЙ Вадим Васильович — громадський діяч, секретар Ради (за згодою)
БУРМАГІН Олександр Олександрович — юрист (за згодою)
ВЛАЩЕНКО Наталія Вікторівна — журналіст, продюсер (за згодою)
ГОРОДЕЦЬКА Ірина Олегівна — юрист (за згодою)
ГУМЕНЮК Наталія Петрівна — журналіст (за згодою)
ДУЦИК Діана Ростиславівна — громадський діяч (за згодою)
ЄЛІЗАРОВ Павло Олександрович — продюсер (за згодою)
КРЕЧЕТОВ Максим Геннадійович — журналіст (за згодою)
ЛЕБЕДЄВА Тетяна Яківна — громадський діяч (за згодою)
ОСТАПА Світлана Віталіївна — журналіст, редактор (за згодою)
ПИСАНКО Людмила Олександрівна — редактор (за згодою)
ПОПОВА Тетяна Валеріївна — громадський діяч (за згодою)
TOMІЛEHKO Сергій Антонович — громадс
также читайте
[23.10.2019]
[13.10.2019]
[11.10.2019]
[04.10.2019]
[02.10.2019]
[01.10.2019]
|
по теме
50 ЛЕТ СПУСТЯ. ABBEY ROAD СНОВА НА ВЕРШИНЕ ЧАРТОВ
06. 11. 2019 | 08:30 , Максим ПЕТРУК
В новом миксе 2019 года, подготовленном сыном покойного сэра Джорджа Мартина Джайлсом, последний альбом «Битлз» звучит просто-таки убийственно свежо.
Похоронить Россию и ОПЕК. Планы США на нефтедобычу
05. 11. 2019 | 08:44 , Денис ЛАВНИКЕВИЧ
США быстро превращаются из крупнейшего в мире потребителя нефти в крупнейшего ее поставщика. Очень скоро мир перестанет быть прежним: цены на нефть снизятся до стабильных $30-40, а ОПЕК потеряет смысл существования.
Мозг и счастье: как перестроить нейронные связи
01. 11. 2019 | 10:11
«Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению» Фаина Раневская
Foreign Policy: Россия приближается к конфликту с США в Карибском бассейне
31. 10. 2019 | 08:37
Еда из пробирки
28. 10. 2019 | 08:51 , Ирина Савина
Компании по производству искусственных продуктов пытаются доказать, что еда, выращенная в лабораторных условиях, поможет прокормить растущее население планеты и остановить парниковый эффект. Неужели в ближайшем будущем мы будем есть искусственную еду вместо натуральной? И когда это будущее наступит?
05 ноября 2019
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»