Отставить панику!

13 ноября 2019 | 19:57 , Олег Ельцов. ТЕМА

Что за кипеш вокруг интервью Коломойского Нью-Йорк Таймз? Какая капитуляция перед Москвой?! Начитавшись комментов к этому интервью, я и сам не на шутку запаниковал. Но, сверив отзывы с оригиналом, не нашел поводов для беспокойства. Если и стоит за кого беспокоиться, так это за Игоря Валерьевича.

Откровенно говоря, мне вообще плевать на то, что говорит Коломойский. Помнится, он уже пугал дефолтом, убеждая, что это очень даже полезно для украинской экономики. Где дефолт, я вас спрашиваю?! Теперь Беня пугает Запад резким поворотом на 180 градусов во внешней политике и в выборе друзей Украины. Помню, был уже один такой – Янукович. Тот тоже попробовал было повернуться к Европе задом, к Раше передом. Думаете, Коломой не помнит, что потом случилось?...



Игорь Валерьевич блефует как дешевый фраер. Он, матерый хамовитый барыга, выторговывает у Запада побольше плодов карго-культа. И даже цифру называет – 100 миллиардов. Мол, не дадите вы, возьмем у русских. Помнится, о том же в скандальном разговоре с вашингтонским клоуном говорил наш комик: Европа мало денег дает!



Поэтому претендующее на скандал интервью, выглядит вполне предсказуемым. Просто Коломойский говорит то, что Зеленскому говорить по рангу не положено. Нормально так в паре разводят заокеанских и европейских лохов. Пусть их электорат читает и чешет репу: так когда, говорите, русские танки подтянутся под Варшаву?... Уже бежать за памперсами или немного погодить?!



Все эти страшилки Коломойского рассчитаны на пугающий эффект необразованных народных масс. Не будет русских танков под Варшавой, и большой войны НАТО с Россией не будет. Не то время, теперь все по гибридному. Слишком много российских денег на вражеской территории – их окружению Путина никак терять нельзя. Да и отпрыски, недвижимость – там же. Ну какая война, о чем вы!...



Все эти путинские бряцанья "Искандерами", обещание отправить всех россиян на небо в роли мучеников в священной борьбе с Западом – это звенья пиара, адресованного обывателю. Вот и Коломойский берет на испуг неблагодарных партнеров, дающих мало денег. Только он – не Путин, и за Беней нет ничего кроме от силы нескольких миллиардов денег, смехотворного 1947-го места в рейтинге Forbes, да сомнительного влияния на Зеленского. Поэтому он выглядит со своими страшилками в Нью-Йорк Таймз так же смешно, как Зеленский в президентском кресле.



Хочется верить, что причина хамских высказываний Бени на весь мир – в искреннем желании подмочь Украине финансово, принудить Запад к более щедрым подношениям. Но, боюсь, что истинная причина в ином: Игорь Валерьевич не на шутку обеспокоен своим будущим. В штате Делавэр полным ходом идут судебные разбирательства, в которых фигурируют Коломойский с Боголюбовым. И фабула дела очень напоминает процесс над Павлом Ивановичем Лазаренко. Ну, буквально – под копирку писано. Причина на поверхности – Коломойский с подельником решили вернуть себе "Приват-банк". А США сильно против. Коломойский как бы понимает, что лучше отступить, но это для него принципиальный вопрос ценой в пять миллиардов. Для Игоря Валерьевича это очень большие желанные деньги. Наговорив лишнего в газете он, очевидно, надеется, что американцы в испуге перестанут преследовать его в суде, отступятся от "Привата". Это вряд ли.



Как бы не сгубила жадность фраера, который в главной американской газете высказывается в отношении американцев так, как разговаривает по пьяни с гендиректором "1+1" Ткаченко. Не думаю, что этот блеф напугает кого-то на Западе. Скорее, приблизит конец Коломойского. Человеку с 1,1 миллиарда официальных долларов на счетах, значительная часть которых под арестом, не гоже так вести себя с серьезными людьми...

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