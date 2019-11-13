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Отставить панику!
13 ноября 2019 | 19:57 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Что за кипеш вокруг интервью Коломойского Нью-Йорк Таймз? Какая капитуляция перед Москвой?! Начитавшись комментов к этому интервью, я и сам не на шутку запаниковал. Но, сверив отзывы с оригиналом, не нашел поводов для беспокойства. Если и стоит за кого беспокоиться, так это за Игоря Валерьевича.
Откровенно говоря, мне вообще плевать на то, что говорит Коломойский. Помнится, он уже пугал дефолтом, убеждая, что это очень даже полезно для украинской экономики. Где дефолт, я вас спрашиваю?! Теперь Беня пугает Запад резким поворотом на 180 градусов во внешней политике и в выборе друзей Украины. Помню, был уже один такой – Янукович. Тот тоже попробовал было повернуться к Европе задом, к Раше передом. Думаете, Коломой не помнит, что потом случилось?...
Блог "Украинской правды"
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