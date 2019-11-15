15 ноября 2019 | 08:39 , Дмитрий Малышко

Датский журналист Йенс Гювсгаард об истинной сущности "Газпрома" и цели строительства "Северного потока-2".

Проект "Северный поток" является сборищем бывших кремлевских шпионов со всей Европы и их сторонников. Это инструмент политического влияния и источник обогащения российского президента Владимира Путина и его ближайшего окружения, поэтому Дания из последних сил пыталась затянуть строительство "Северного потока-2". Но все-таки она была вынуждена уступить Германии - крупнейшему лоббисту российских интересов в ЕС. Чтобы продолжать business as usual с Кремлем, Германия и некоторые страны ЕС готовы даже закрыть глаза на возможность полномасштабной войны в Украине. Об этом и многом другом в интервью "Апострофу" рассказал датский журналист-расследователь, автор книги "Шпионы, которые пришли с теплом" ЙЕНС ХЮВСГААРД (Jens Høvsgaard).

- Вы занимались расследованием коррупции в проекте "Северный поток-1". Расскажите подробнее о коррупционных связях европейских элит и Кремля и прослеживаются ли они в "Северном потоке-2"?

- Два года назад я издал книгу о "Северном потоке-1" в Дании, а сейчас я написал новую - обо всем процессе построения "Северного потока" и издал ее в Германии. Я исследовал методы "Газпрома", связи проекта с преступностью, политическим истеблишментом - особенно в Германии и Австрии, и что я открыл для себя - ни "Газпром", ни "Северный поток" не являются обычными компаниями. Их миссия не в том, чтобы приносить прибыль. Их задача - работать как способ влияния Кремля на соседние страны, такие как Украина и ЕС, и обогащать подрядчиков - друзей президента Владимира Путина. Я не один, кто пришел к выводу о том, что это - коррупционный газопровод.

Например, в прошлом году российский Сбербанк опубликовал отчет, который подрывает представление о доходности "Северного потока" и других проектов "Газпрома". Они проанализировали "Силу Сибири" (будущий газопровод в Восточной Сибири для транспортировки природного газа из Республики Саха (Якутия) в Приморский край и дальневосточные страны, - "Апостроф"), "Турецкого потока" и "Северного потока-2" и пришли к выводу, что все они неприбыльные и генерируют прибыль только для подрядчиков, компаний, возглавляемых Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко. Оба - близкие друзья Путина, и оба - под санкциями из-за незаконной аннексии Крыма.

После публикации этого отчета Сбербанка один из его авторов Александр Фэк потерял работу, а сам доклад исчез с сайта банка. Один из информированных источников в банке заявил, что Фэка уволили по личному указанию Путина. Я не думаю, что это просто совпадение.

Недавно в Германии вышла моя книга "Жадность, газ и деньги", в которой показаны тесные связи Путина с "Северным потоком" и бизнесом "Газпрома". В 2001 году Путин уволил все руководство "Газпрома" и заменил его на Алексея Миллера - своего помощника из органов власти Санкт-Петербурга времен 1990-х. Позже больше коллег Путина из органов разведки - КГБ и ФСБ - были назначены директорами компании. В отличие от любой другой энергетической компании в мире, в "Газпроме" большинство руководителей - это старые агенты КГБ и ФСБ.

Но бывшие шпионы работают не только в "Газпроме". Управляющий директор "Северного потока" Матиас Варниг - бывший офицер "Штази" ("филиал" КГБ в оккупированной Восточной Германии - Staatssicherheit, - "Апостроф"). Путин в то время был агентом КГБ, а Варниг - капитаном "Штази", они работали вместе в Дрездене. Варниг был одним из тех, кто работал над назначением бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера председателем совета директоров "Северного потока". Это было сделано очень вовремя, а подписание контракта с господином Шредером было очень удачным шагом, потому что у него есть связи с сетью европейских чиновников, принадлежащих к Социал-демократической партии, которые по политическим или личным соображениям позволили завербовать себя в систему "Северного потока". Например, бывший премьер Швеции Йоран Перссон и бывший премьер Финляндии Пааво Липпонен консультировали строительство газопровода. Поэтому Путин продолжает использовать деньги, чтобы расширить свой контроль на страны Скандинавии и Германии. То есть это история о том, как Кремль использует связи со шпионским прошлым.

- Объясните странную ситуацию с Данией: страна долго запрещала России строить "Северный поток-2", но, в конце концов, дала разрешение.

- Да, согласилась, потому что была в очень-очень тяжелой ситуации. Когда Россия получала разрешения на "Северный поток-1", Дания была первой страной, которая дала разрешение. Тогдашний премьер Ларс Люкке Расмуссен только занял свой пост. В 2002 году в Копенгагене проводился Всемирный чеченский конгресс и лидер Чечни в изгнании Ахмед Закаев посетил его. В России заявили, что Закаев - просто террорист, призвали датскую полицию арестовать его и выдать Москве. Датское правительство отказалось это сделать, и все связи между Россией и Данией были разорваны. Дания больше не могла отправлять в Россию свинину и пиво. Отношения между странам были холодными, как зимняя погода в Сибири.

Для "Северного потока-1" разрешение касалось прокладки труб очень близко к побережью Дании, и правительство могло бы от него отказаться. Формальный повод был - в соответствии с международным законодательством, чтобы газопроводы были экологически безопасными, их следует прокладывать в международных водах. Но новый датский премьер увидел возможность наладить бизнес с Россией. В то время это была измена.

Но с тех пор как Россия попросила о разрешении для "Северного потока-2", изменилось очень многое. Дания, большинство европейских стран и США смотрят на Путина как на нового партнера, которому можно доверять. Но опыт показывает, что это не так - сначала была Грузия, затем аннексия Крыма и Донбасс, затем вмешательство в Сирию, прекращение поставок газа в Украину.

В Дании пришли к выводу, что "Северный поток" - это не обычный газопровод. Это политический инструмент в руках Путина, и если мы можем остановить его или хотя бы оттянуть время его запуска, мы должны это сделать. И датское правительство решило работать как можно медленнее над предоставлением разрешения. Сначала Россия попросила разрешение на газопровод в территориальных водах Дании и получила отказ. Затем она предложила два новых маршрута - один севернее острова Борнхольм, а второй - южнее от него. Мы могли бы отказаться от обоих, требовать больших исследований по вопросам вреда окружающей среде. Это могло бы тянуться очень долго - мы и так удерживали проект два года, но когда-то мы должны были предоставить разрешение.

Проблема заключалась в том, что мы находились под давлением России и Германии, с одной стороны, и США - с другой. США убеждали нас не предоставлять разрешение, а Берлин и Москва - разрешить немедленно. Это было очень сложно, потому что Германия и Америка - очень близкие союзники для Дании, мы - торговые партнеры. Поэтому мы приняли решение - отдать под проект международные воды между Данией и Польшей. С 1972 года были споры, кому из двух стран принадлежит эта акватория. Копенгаген попросил провести исследования относительно возможного маршрута в этих водах. Кремль согласился и Дания предоставила свое разрешение на этот маршрут. Мы сделали это, потому что - это международные воды, и потому что мы - маленькая страна, и не хотим, чтобы нас наказали ни Россия и Германия, с одной стороны, ни США - с другой.

- Как общество, политические элиты в Дании отнеслись к "Северному потоку-2"? Было ли вообще общественное обсуждение?

- Не было почти никаких публичных обсуждений, когда выдавали разрешение на "Северный поток-1". Правительство решило сделать все почти тайно. В случае с "Северным потоком-2" все было совершенно иначе. Было очень много публичных обсуждений "за" и "против". Практически все политические партии в Дании были против нового газопровода. Только правая Датская народная партия, которая фанатеет от Путина и России, были "за".

Но еще раз поясню - Дания находилась между супердержавами. Маленькая страна не могла продолжать оказывать сопротивление. Мы могли бы обратиться к ЕС, потому что это более мощная сила, чем Дания. Но Евросоюз не выступил бы против "Северного потока-2" из-за роли Германии в ЕС.

Было время, когда Франция и Эманнуэль Макрон практически отказались от "Северного потока-2". Но Ангела Меркель и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер убедили Париж изменить свое отношение. Германия - это лучший лоббист российских проектов.

- Почему? Неужели Германия настолько коррумпирована Россией?

- Из-за денег. Немецкий бизнес очень тесно связан с российским бизнесом. Прежде всего, они являются потребителями природного газа. Не так давно Германия решила закрыть свои АЭС и сконцентрироваться на энергетике, которую добывают из природного газа. Поэтому большим немецким корпорациям очень нужен природный газ, и он должен быть как можно дешевле. Путин и "Газпром" знают об этом. Поэтому Польша или, скажем, Нидерланды платят больше, чем Германия. А немецкое правительство не сможет управлять страной, если не будет полагаться на крупные немецкие компании.

- Вы совершенно правильно отметили, что Россия не является надежным поставщиком газа. Поэтому, как вы думаете, есть ли у Европы запасной план, если Кремль откажется от поставок газа?

- Дания не покупает много газа в России, мы от него не зависим. А вот Германия - зависит, Нидерланды покупают много газа, Польша, Украина и страны по соседству, конечно, тоже. Но сейчас ЕС выпустил новую директиву по природному газу, чтобы контролировать Путина и "Газпром", чтобы Россия не осуществляла транзит газа в обход Украины. Это способ предотвратить чрезмерное вмешательство России в европейскую инфраструктуру и способ предотвратить последствия возможного отключения газа.

- Россия уже сейчас проводит на своей территории демонтаж газопровода, который ведет в Украину, поэтому мы не сможем поставлять Европе газ чисто физически. А с другой стороны, газовый эксперт Михаил Корчемкин говорил, что в случае прекращения транзита через Украину Россия может начать полномасштабную войну. По вашему мнению, реалистичен ли это сценарий?

- Я думаю, это, к сожалению, очень реалистичный сценарий. Я вижу, что некоторые страны Европы, давая разрешение "Газпрому", знают об этих возможностях. Германия продолжает утверждать, что она не согласится на отключение Украины от транзита, но она согласится на это, даже несмотря на возможность полномасштабной войны.

- Это значит, что западный мир готов закрыть глаза и не видеть военных действий, нарушений международного законодательства, только бы продолжать business as usual с Россией?

- К сожалению. Я думаю, Европа готова закрыть глаза на это. Некоторая часть Европы. Правительство в Берлине всегда считало, что прекращение поставок газа в Гамбург - это более страшная вещь, чем прекращение поставок газа в Киев.

Мне кажется, мы должны быть очень напуганы тем, что происходит сейчас. Мы должны быть напуганы силой, которая есть у Путина сейчас. Он очень активен на Среднем Востоке - в Сирии, в Ливии. Он сейчас претендует на роль мирового лидера. Он всегда имел амбиции восстановления России как супер-государства. И сейчас "клоун в Белом доме" и то, что он творит, позволяет делать Путину все, что он хочет. Путин становится очень важным международным фактором. Я думаю, международное сообщество должно заботиться о том, что происходит в России. Оно должно поддерживать Украину. Я думаю, Украина должна быть членом НАТО и ЕС. Это было бы очень важно для страны, но, думаю, Путин этого не позволит.

- Есть ли способ остановить Путина? Или придется ждать, пока он умрет или передаст власть кому-то другому?

- Сейчас я не вижу альтернатив Путину в России. Он очень сильный, он контролирует все, включая выборы. Если он решит оставить президентство, он это сделает. Но нет сейчас того, кто мог бы его остановить. Оппозиция в России недостаточно сильна. Если и можно остановить Путина, то только международными усилиями Европы и ЕС, накладывая санкции на него и его друзей больше, чем сейчас. Круг близких к Путину людей заинтересован только в самообогащении. Путин, вероятно, один из самых богатых людей мира, и более детальное исследование его состояния покажет миру и - что более важно - россиянам, что он за человек. Информировать россиян очень важно, потому что большинство из них фактически в восторге от Путина. И они думают, что Путин делает правильно, восстанавливая Россию как супер-государство.

"Апостроф"