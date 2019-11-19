|
Российскому агенту дали 12 лет
19 ноября 2019 | 14:00
распечатать комментарии [0] добавить в
Апелляцию защиты агента РФ не удовлетворили.
Суд в Харькове приговорил к 12 годам лишения свободы агента российской разведки Мехти Логунова, который собирал военную информацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
Сообщается, что 18 ноября Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор, которым агент признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Логунов был задержан в августе 2017 года. Его завербовала российская военная разведка. В течение 2015-2017 годов Логунов собирал информацию, в том числе секретную, в военной сфере и в области военно-оборонных разработок. Данные он передавал российским кураторам зашифрованным каналом связи.
также читайте
[19.11.2019]
[13.11.2019]
|
по теме
SkyUp открыла новый рейс из Киева в Пизу
20. 11. 2019 | 10:01
Украинский лоукостер SkyUp Airlines открыл продажу билетов на рейс Киев – Пиза. Первый перелет планируется выполнить 1 апреля 2020 года.
У прокуратуры с сегодняшнего дня забирают досудебное расследование
20. 11. 2019 | 09:53
Прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, в том числе "дел Майдана", 20 ноября 2019 года, однако прокуроры продолжат руководить расследованиями в производствах, которые перейдут к органам досудебного расследования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Ученые создали идеально скользкое покрытие для унитазов
20. 11. 2019 | 09:52
Исследователи из Пенсильванского университета создали два типа спреев, обработка которыми поверхности унитаза делает ее идеально скользкой — а отходы человеческой жизнедеятельности почти не оставляют на ней следов. По прогнозам ученых, разработка позволит снизить расход воды на пользование туалетом почти в десять раз. Статья опубликована в журнале Nature Sustainability.
«Эротическая» реклама Вильнюса стала лучшей в мире
20. 11. 2019 | 08:58
Провокационная маркетинговая кампания про Вильнюс завоевала приз International Travel & Tourism Awards.
Китай снова обогнал США и Россию по количеству запусков ракет
20. 11. 2019 | 08:49
Китай в 2019 году снова поставил рекорд, в течение года совершив 27 космических запусков и обогнав по этому показателю другие страны. При этом 2018 год был для китайской космической программы еще более успешным — страна совершила столько же запусков, сколько за все 90-е годы.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»