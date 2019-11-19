ТЕМА

Российскому агенту дали 12 лет

19 ноября 2019 | 14:00

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Апелляцию защиты агента РФ не удовлетворили.


Суд в Харькове приговорил к 12 годам лишения свободы агента российской разведки Мехти Логунова, который собирал военную информацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что 18 ноября Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор, которым агент признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Логунов был задержан в августе 2017 года. Его завербовала российская военная разведка. В течение 2015-2017 годов Логунов собирал информацию, в том числе секретную, в военной сфере и в области военно-оборонных разработок. Данные он передавал российским кураторам зашифрованным каналом связи.



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