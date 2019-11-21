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Зеленский отреагировал на заявления Коломойского о "дружбе с РФ"
21 ноября 2019 | 12:23
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости Киеву возобновить дружбу с Москвой. Об этом шла речь во время брифинга президента в Очакове.
Глава государства отметил, что за международный вектор Украины отвечает президент, а не олигарх Коломойский.
"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно", - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что подобный вопрос способны решать также правительство и общество.
Напомним, что на прошлой неделе вышло интервью Коломойского американскому изданию The New York Times. Олигарх заявил журналистам, что США используют Украину в своих геополитических целях, поэтому для ее экономического выживания необходимо восстановление связей с Россией.
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[19.11.2019]
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