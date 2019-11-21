Зеленский отреагировал на заявления Коломойского о "дружбе с РФ"

Глава государства отметил, что за международный вектор Украины отвечает президент, а не олигарх Коломойский.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что подобный вопрос способны решать также правительство и общество.

Напомним, что на прошлой неделе вышло интервью Коломойского американскому изданию The New York Times. Олигарх заявил журналистам, что США используют Украину в своих геополитических целях, поэтому для ее экономического выживания необходимо восстановление связей с Россией.