Украинцы, не лишайте россиян родины!

22 ноября 2019 | 09:40 , Иван Степанов, ТЕМА

Украинским властям следует внимательнее присмотреться к россиянам, обосновавшимся в нашей стране.

С начала 2019 года пограничники не впустили в Украину свыше пяти тысяч россиян. В прошлом году было 5 662 российских «невпущенца». Среди главных причин отказа - невозможность подтвердить цель поездки, превышение срока пребывания в Украине во время предыдущих посещений. Однако, по словам главы Госпогранслужбы Демченко с начала года в Украину въехало 944 тысячи россиян. Это значительно меньше, чем до войны, но нашим пограничникам есть еще над чем работать. Ведь, не секрет, что далеко не все визитеры прибывают в Украину с благими целями. Либеральный режим пересечения границы между нашими странами способствует, помимо прочего, миграции через границу криминальных элементов. Время от времени их находят на территориях наших стран и по запросам через Интерпол возвращают на родину для встречи с родным правосудием. Увы, случается это намного реже, чем хотелось бы.

Спору нет: отношения с Россией следует разрывать максимально интенсивно и по множеству направлений. Но что касается поимки и возращения преступников и подозреваемых в совершении уголовных преступлений – тут сотрудничество следует крепить всеми силами. Достаточно того, что всякий уголовный сброд из России валит через неподконтрольный кусок границы, чтобы проливать кровь украинских бойцов на линии разграничения. Такие «туристы» возвращаются домой в цинковых гробах. А российскую уголовщину всех мастей, оказавшуюся на подконтрольной территории, следует максимально активно отлавливать и отправлять домой. Казалось бы: ничего оригинального – совершенно очевидные мысли. Однако, создается впечатление, что они не посещают руководителей Нацполиции и Бюро Интерпола в Украине.

С приходом в МВД Авакова, эта структура стала тотально закрытой. Не удивительно, что в открытых источниках не удается найти статистику МВД о числе россиян, возвращенных в Россию по подозрению в совершении преступлений на Родине. А вот россияне не делают тайны: с 2014 по 2018 год из Украины в Россию были выдворены под конвоем более 50 человек, а обратно — более ста. Там, где есть хоть какой-то намек на политику, требования по возврату не выполняются.

Естественно, некоторые россияне, бежавшие в Украину и оказавшиеся в списках Интерпола – жертвы политических преследований. Но отнюдь не все. И по большому счету, не составляет труда выяснить почему иностранец оказался у себя на родине под уголовным преследованием. И главное, если это политический деятель или экс-чиновник, следует установить: а каково его отношение к Крыму, событиям на Востоке нашей страны? Если человек полюбил Украину только после того, как на него открыли уголовное дело, а до этого он вместе с соплеменниками радостно драл глотку: «Крым наш, свободу Новороссии!», то его следует немедленно вернуть домой, особенно если на то есть основания в виде красной карточки Интерпола.

Увы, наша страна зачастую оберегает российских злодеев всех мастей. Что тому виной: беззубость украинской правоохранительной системы или элементарная коррупция – сложно понять. А при отсутствии должной прозрачности в этом вопросе открываются обширные перспективы для злоупотреблений.

Ежегодно иностранцы совершают в Украине несколько тысяч преступлений. Лидерами здесь являются россияне. Это ли не повод относиться к ним с особым внимаем: строже контролировать на въезде и оперативнее реагировать на запросы российского НЦБ Интерпола? О том, что сомнительные типы из России спокойно обосновались в нашей стране, становится известно лишь в случаях, когда их имена всплывают в громких скандалах, махинациях и даже в убийствах.

Самым ярким персонажем, очевидно, являлся Денис Вороненков, расстрелянный в центре Киева в 2017-м. Член КПРФ, чиновник-взяточник, подозреваемый к тому же в заказе убийства, лютый украинофоб, поддержавший аннексию Крыма, осуждавший Революцию достоинства, получил приют в нашей стране и госохрану. В конце концов, следствие установило, что заказчиком убийства Вороненкова стал отнюдь не Путин, а уголовный авторитет Тюрин у которого беглый российский коммунист увел супругу – оперную диву Максакову. Если бы украинские власти проявили больше принципиальности и не пустили к нам Вороненкова, не было бы стрельбы в центре Киева, убиенного коммуниста не отпевали бы во Владимирском соборе, а его тело не упокоилось бы на Зверинецком кладбище…

О еще одном сомнительном типе с российским гражданством, обосновавшемся в гостеприимной Украине, на днях стало известно в связи с исключением из фракции «Слуги народа» плаксивой нардепши Анны Скороход. По ее заверениям, на следующий день после скандального голосования, где она пошла наперекор воле фракции, ее мужа Алексея Алякина задержали. В 2014-м Россия объявила его в федеральный и международный розыск по делу о мошенничестве и незаконном выводе 700 миллионов рублей. Значится его фамилия и в базе Интерпола. Как стало известно, Алякин, предположительно обокрав российских партнеров, давно обосновался в Украине и успел обзавестись здесь заводом. Как это могло случиться? Зачем нам жуликоватый перебежчик? Неужели не ясно, что смена страны проживания не избавляет от жульнических повадок? Почему его лишь пять лет спустя задержали, а не вернули домой сразу, в объятия Следственного комитета России? Тем временем коллеги Анны Скороход намекают, что через нее супруг пытался строить коррупционные схемы в парламенте…

Сколько еще таких беглых гостей обосновалось в Украине? Нет такой статистики. Мы же черпаем знания из отрывочных сообщений в прессе, где засветились нечистые на руку россияне. Вот вам еще пример.

Георгий Сажинов: бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, «вставший на лыжи» после возбуждения против него уголовного дела и объявления в розыск. Вновь – никакой политики, исключительно финансовые махинации в особо крупных размерах. У Сажинова в России – семья, а в Италии – недвижимость. Но он почему-то обосновался в Украине, хотя российские правоохранительные органы пребывают в заблуждении, будто Сажинов дал тягу в Италию. Тем временем его частенько замечают в престижном ресторане на столичных Липках – «Старый рояль». Но украинские оперативники не проявляют внимания к столь заметной бизнес-персоне. На родине Сажинова обвиняют в мошенничестве с многомиллионными кредитами банка ВТБ. В свою бытность замминистра резко рванула в развитии компания по производству молочных смесей «Нутритек», совладельцем которой он является. Этот бизнес-скачок совпал с активным «прессованием» чиновником завода-конкурента своей компании. В числе его партнеров значится одиозный русский олигарх Константин Малофеев, активно поддерживающий сепаров Новороссии. В украинской прессе сообщают, что и Сажинов не чужд идеям восточноукраинских сепаратистов и их финансовой поддержке. Впрочем, доказательств этому мы не находим. А украинские правоохранительные органы? А они вообще интересовались этим высокопоставленным беглецом?..

В Украине Сажинов влез в учредители наиболее передового завода по производству сухих смесей «Хорольский молочноконсервный комбинат детского питания». И вскоре после этого предприятие начали сотрясать бесконечные скандалы. Сегодня Сажинов воюет за предприятие с партнерами, нескончаемой чередой тянутся судебные и силовые разбирательства, неоднократно Сажинов пытался овладеть производством при содействии силовиков. Пока завод выстоял. Как надолго – не ясно. Не станем судить – кто прав и кто виноват в этом корпоративном конфликте. Зададимся иным вопросом: на каком основании в нашей стране обосновался финансовый мошенник, которого с нетерпением ждут на родине следственные органы? Как он в нарушение украинского законодательства, многократно превысив сроки пребывания в нашей стране не только рейдерит украинское предприятие, но и действует совершенно открыто, дает пресс-конференции, выступает с обвинениями, планирует схемы захвата завода…

Заметим: автор привел лишь несколько примеров присутствия на нашей земле россиян, которым делать тут нечего и вряд ли стоит ожидать пользы от их присутствия. Мы не знаем, что думают руководители правоохранительных органов о сотрудничестве с Россией. Со своей стороны, призываем к всестороннему укреплению связей Украины и России в единственной сфере – максимально быстрому возвращению на родину россиян, замешанных в уголовных историях. Спасибо за помощь, дорогие россияне, но у нас своих жуликов хватает!