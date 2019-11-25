Омбудсмен-беспредельщик попал в аварию с сыновьями

25 ноября 2019 | 09:32

Под Киевом в серьезное ДТП попал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. С ним в автомобиле ехало двое сыновей. Авария произошла в поселке Чабаны под Киевом. Судя по опубликованному видео - детский омбудсмен поехал на красный свет, и справа на перекрестке в него влетел другой автомобиль.

Как было дело. Авария произошла так: Кулеба за рулем своей "Тойоты" вырулил за стоп-линию у светофора и стал перед перекрестком. Сигнала светофора он поэтому видеть не мог. И тронулся с места, чисто визуально оценив обстановку - на красный свет. Когда омбудсмен выехал на перекресток, справа в него на полной скорости влетел микроавтобус "Фольксваген".

Кто пострадал. В машине с Кулебой ехали два его сына - 19-летний Тимофей и 10-летний Елисей. Все трое сейчас в больнице, Тимофей - в тяжелом состоянии. Сам омбудсмен уже пришел в себя и даже написал пост в ФБ. Также в больнице - водитель "Фольксвагена".

Реакция властей. Замглавы МВД Антон Геращенко обвинил в аварии водителя Фольксвагена, умолчав тот факт, что Кулеба поехал на красный, хотя это было заметно на видео ДТП. Полиция же возбудила дело по факту происшествия.

"Предварительно, с детьми на красный свет Чабанах проехал уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба.

Двое в тяжелом состоянии. Напомним, С двумя детьми, без детских кресел на красный вслепую", - говорилось в сообщении.

Позже было опубликовано также видео момента аварии. На нем отчетливой заметно, что "Тойота" омбудсмена едет на красный свет, выезжает на перекресток, после чего в нее врезается на полной скорости микроавтобус.

Позже фото с места аварии опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко.

По данным Геращенко, в результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) машины Кулебы получили телесные повреждения.

Интересно, что в своем посте замминистра попытался обвинить в ДТП водителя, который врезался в машину обмудсмена. На что пользователи в комментариях возмутились и напомнили Геращенко, что Кулеба ехал на красный свет.

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы).

Желаю скорейшего выздоровления всем участникам ДТП.

Нужно помнить, что управление авто это ответственный процесс, и любые нарушения ПДД могут закончиться плохо для всех участников ДТП.

Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!", - заявил Геращенко.

Позже блогер Сергей Наумович сделал покадровую хронологию ДТП и объяснил, как именно оно произошло.

"До перекрестка он (Кулеба - Ред.) передвигался по правой полосе, так как в левом ряду была очередь, намереваясь проехать перекресток прямо. Проехал стоп-линию светофора и стал первым в левом ряду, ожидая возможности для дальнейшего движения. Светофор, разумеется, пропал из его поля зрения и он дал себе разрешение проехать перекресток, ориентируясь по интенсивности движения... но не заметил микроавтобус, двигающийся справа. Результат — на скриншотах".

Состояние пострадавших

У омбудсмена - сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. Закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких - Ред.). Но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Старший сын Тимофей - в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма.

Также в аварию попал младший сын Елисей. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете".

Вечером сам Николай Кулеба написал в Facebook об инциденте.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей.

Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание.

Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей ваша молитва".

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