ПОСОЛ ФРГ ЗАПАРКОВАЛА МАШИНУ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ (ФОТО)

В свою очередь «Информатор Херсон» опубликовал фото машины посла. Ее припарковали на пешеходном переходе около мэрии.

25 ноября в Херсон прибыла посол Германии Анка Фельдгузен. Об этом сообщил депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов, передает Херcон online. По словам депутата, из-за прибытия посла была прервана сессия Херсонского городского совета.