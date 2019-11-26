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ПОСОЛ ФРГ ЗАПАРКОВАЛА МАШИНУ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ (ФОТО)

26 ноября 2019 | 12:02

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25 ноября в Херсон прибыла посол Германии Анка Фельдгузен. Об этом сообщил депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов, передает Херcон online. По словам депутата, из-за прибытия посла была прервана сессия Херсонского городского совета.


В свою очередь «Информатор Херсон» опубликовал фото машины посла. Ее припарковали на пешеходном переходе около мэрии.

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