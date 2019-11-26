Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли

26 ноября 2019 | 12:39

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие правки внесут народные депутаты в законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и при каких условиях у иностранцев появится возможность покупать землю в Украине.

“Земля наша украинская. Гордимся, что приняли закон в первом чтении, проголосовали за снятие моратория на продажу земли. Каждый украинец станет владельцем своей земли.

Перед вторым чтением мы внесем изменения... о том, что возможность приобрести украинскую землю иностранцами будет только после решения референдума...Пакет законопроектов о народовластии обязательно примем в ближайшее время.