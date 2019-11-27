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На МКС сломались российские туалеты. Астронавты используют подгузники
27 ноября 2019 | 12:40
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На Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным НАСА, американским астронавтам приходится использовать подгузники. Носят ли их российские космонавты - не сообщается.
Как известно, на МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" и WHC — в американском модуле Tranquility.
По словам командира МКС итальянца Луки Пармитано, АСУ не используется, так как сработала сигнализация о переполненном баке, в на WHC постоянно срабатывает индикация неисправности.
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