ТЕМА

На МКС сломались российские туалеты. Астронавты используют подгузники

27 ноября 2019 | 12:40

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На Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Об этом сообщает РИА Новости.


Согласно данным НАСА, американским астронавтам приходится использовать подгузники. Носят ли их российские космонавты - не сообщается. 

Как известно, на МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" и WHC — в американском модуле Tranquility.

По словам командира МКС итальянца Луки Пармитано, АСУ не используется, так как сработала сигнализация о переполненном баке, в на WHC постоянно срабатывает индикация неисправности. 



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