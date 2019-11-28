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Королева Великобритании может отречься от престола
28 ноября 2019 | 11:47
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Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына.
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Sun.
В подтверждение издание приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает все меньше официальных мероприятий, а замещает ее именно Чарльз.
По словам собеседника газеты, отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения.
Елизавета II является королевой с 1952 года. Дольше нее Великобританией (ранее Англией) не правил ни один монарх.
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